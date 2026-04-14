Agostina Páez sumó una denuncia en su contra: su exnovio le reclama que le devuelva un auto

Resumen para apurados
- Javier Zanoni denunció recientemente a su exnovia, la abogada Agostina Páez, en Santiago del Estero por la retención indebida de un auto que le prestó durante su relación.
- El conflicto por el Citroën Cactus creció mientras Páez estaba en Brasil. Zanoni afirma ser el único titular y que la relación de tres años nunca implicó convivencia formal.
- Tras su polémico proceso en Brasil por injuria racial, Páez enfrenta ahora una nueva causa en Santiago del Estero, lo que agrava su situación legal y exposición pública actual.
Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil por injuria racial, suma una nueva denuncia en su contra: la acusan de retención indebida de un vehículo.
Según informaron los medios locales, su exnovio Javier Zanoni,—un profesional de la salud con quien mantuvo una relación durante aproximadamente tres años— la acusó de no devolverle un automóvil que le habría prestado durante la relación.
“Realicé la denuncia por retención indebida de un vehículo de mi propiedad. En mi carácter de titular, solicito la inmediata entrega del mismo”, sostuvo Zanoni en diálogo con la prensa local, al tiempo que aclaró que el rodado no se encuentra registrado a nombre de la abogada y que la relación entre ambos “nunca implicó convivencia”.
De acuerdo con las primeras informaciones, el conflicto se habría intensificado mientras la abogada se encontraba en Brasil, donde atravesaba un proceso judicial. En ese período, el denunciante habría solicitado la devolución del rodado, marca Citroën Cactus, pero solo recibió evasivas, por lo que realizó la denuncia formal.
Por el momento, no se conocieron detalles sobre avances en la causa ni hubo una respuesta oficial por parte de la abogada, que ahora deberá hacer frente a otra causa judicial, esta vez en su Santiago del Estero natal.
Es preciso recordar que Páez tomó notoriedad pública tras haber sido detenida en Río de Janeiro en enero de 2026, acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, hecho que quedó registrado en video.
La joven permaneció más de dos meses en Brasil bajo medidas restrictivas, incluyendo el uso de tobillera electrónica y la prohibición de salir del país, hasta que la Justicia autorizó su regreso a la Argentina.