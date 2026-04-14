Agostina Páez sumó una denuncia en su contra: su exnovio le reclama que le devuelva un auto

“Realicé la denuncia por retención indebida de un vehículo de mi propiedad. En mi carácter de titular, solicito la inmediata entrega del mismo”, sostuvo Zanoni en diálogo con la prensa local, al tiempo que aclaró que el rodado no se encuentra registrado a nombre de la abogada y que la relación entre ambos “nunca implicó convivencia”.