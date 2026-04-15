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La frase de Leandro Paredes que encendió la alarma en Boca por la lesión de Agustín Marchesín

El arquero sufrió una fuerte molestia en la rodilla derecha, salió a los pocos minutos y ahora esperan la confirmación oficial.

La frase de Leandro Paredes que encendió la alarma en Boca por la lesión de Agustín Marchesín
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Agustín Marchesín sufrió una grave lesión de rodilla este martes en la Bombonera durante el duelo de Boca ante Barcelona de Ecuador, según confirmó el capitán Leandro Paredes.
  • El arquero se trabó solo a los ocho minutos de juego y salió entre lágrimas. Paredes reveló que el diagnóstico preliminar médico indica una rotura de ligamentos cruzados.
  • La baja representa un golpe deportivo crítico para Boca, que deberá afrontar el tramo decisivo de la Libertadores y el Superclásico ante River sin su arquero titular.
Resumen generado con IA

La goleada de Boca por la Copa Libertadores dejó una imagen que cambió por completo el clima en la Bombonera. Cuando apenas iban unos minutos del partido frente a Barcelona de Ecuador, Agustín Marchesín sufrió una fuerte lesión en la rodilla derecha y tuvo que salir visiblemente dolorido, en una escena que impactó tanto dentro como fuera de la cancha.

El arquero apenas pudo disputar ocho minutos. Después de cortar un remate, su pierna derecha quedó trabada en el césped y enseguida se tiró al piso. La gravedad del gesto y su reacción no dejaron demasiado margen para el optimismo. Marchesín rompió en llanto y fue reemplazado por Leandro Brey, mientras sus compañeros intentaban contenerlo.

La preocupación creció todavía más una vez terminado el encuentro. Leandro Paredes, capitán del equipo, reveló que ya había hablado con los médicos y expuso un diagnóstico muy delicado. “Nos dijo que Agustín se rompió los ligamentos cruzados. Le mando un abrazo de parte de todos y que tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando”, afirmó.

Si bien todavía restan los estudios definitivos para confirmar el cuadro, en Boca ya se preparan para una ausencia extensa. La baja de Marchesín no solo significa un golpe fuerte desde lo anímico, sino también un problema importante de cara a lo que viene, especialmente por la cercanía del Superclásico frente a River.

Un golpe que sacudió a Boca en una noche que parecía ideal

Lo que debía ser una noche de fiesta terminó dejando una preocupación enorme. La imagen de Marchesín entre lágrimas recorrió rápidamente el estadio y enfrió parte de la celebración. Ahora, Boca espera la confirmación oficial, pero puertas adentro ya asumen que podría perder a uno de sus jugadores más importantes en un tramo decisivo de la temporada.

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