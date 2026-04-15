La frase de Leandro Paredes que encendió la alarma en Boca por la lesión de Agustín Marchesín

La preocupación creció todavía más una vez terminado el encuentro. Leandro Paredes, capitán del equipo, reveló que ya había hablado con los médicos y expuso un diagnóstico muy delicado. “Nos dijo que Agustín se rompió los ligamentos cruzados. Le mando un abrazo de parte de todos y que tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando”, afirmó.