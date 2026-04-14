Boca ganó, gustó y goleó en la Libertadores, pero sufre por la lesión de Marchesín

La insistencia tuvo premio. A los 38 minutos, Blanco envió un centro preciso desde la izquierda y Lautaro Di Lollo se elevó más que todos para conectar de cabeza y poner el 1-0. El desahogo fue grande, no solo por la apertura del marcador, sino también por la necesidad de canalizar la tensión acumulada tras la salida de Marchesín.