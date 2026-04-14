Marchesín se lesionó, salió llorando y encendió las alarmas en Boca

Ahora, la preocupación es mayor. A diferencia de la dolencia muscular previa, esta lesión en la rodilla presenta un panorama más incierto. En las próximas horas, Marchesín será sometido a estudios médicos que determinarán la gravedad del daño y el tiempo que estará fuera de las canchas, en un momento clave de la temporada para Boca, que el domingo jugará el Superclásico contra River.