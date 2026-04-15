Recuerdos fotográficos: 1915. Onelli, el naturalista que plantó el menhir en el parque

Dijo: “Cuando el Creador se puso a organizar el mundo, preparándolo como habitación del hombre, estableció dos puntos de referencia, dos lugares preferidos que sirvieran de modelo comprensible de sus perfecciones: uno lo estableció allá, entre el Tigris y el Éufrates, y lo llamó ‘Paraíso Terrenal’: ese se malogró por la desidia vanidosa del hombre; el otro lo situó entre la llanura inconmensurable y el Aconquija nevado y le llamó ‘Jardín de la República’ ”. Dijo que Dios no quiso que en este jardín hubiera “fauna grosera y salvaje. Puso tan sólo, entre el follaje espeso de sus quebradas, la música de pájaros multicolores y la sabrosa pechuga de las charatas de sus montes”. Concluyó que para evitar el avance indiscriminado del desmonte, “llegó en tiempo el Excmo. doctor Padilla (que, como buen tucumano), siente intensamente el sabor romántico de su tierra privilegiada y se ha constituido en el guardián celoso del Jardín que el Creador le destinó gobernar”.