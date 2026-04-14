Controlaban un vehículo, lo escanearon y encontraron más de 11 kilos de cocaína

Resumen para apurados
- Gendarmería incautó casi 12 kilos de cocaína en la Ruta 34, Santiago del Estero, al interceptar un auto que viajaba de Jujuy a Santa Fe tras un control con canes y escáner.
- El operativo inició con la alerta de un perro detector. Los agentes usaron un escáner móvil para hallar paquetes ocultos en el aire acondicionado, el asiento y la rueda de auxilio.
- El conductor fue detenido por orden del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero. La causa busca desarticular las rutas de transporte de estupefacientes hacia el centro del país.
Ayer, en horas del mediodía, sobre la Ruta Nacional N° 34, dentro del Departamento Avellaneda, agente de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un auto Volkswagen Fox proveniente de Jujuy y que se dirigía hacia Arroyo Seco, en Santa Fe. Durante el control vehicular, los funcionarios fueron alertados por el can detector de narcóticos, que marcó la posible presencia de estupefacientes dentro del rodado, lo que motivó una inspección más exhaustiva.
Ante esa situación, los uniformados utilizaron un escáner móvil que permitió detectar la existencia de cuerpos extraños en distintos sectores del vehículo. De inmediato, avanzaron con una requisa minuciosa que derivó en la extracción de 10 paquetes rectangulares ocultos en el ducto de ventilación del aire acondicionado, en la rueda de auxilio y en el asiento trasero.
En presencia de testigos, el personal de la Fuerza llevó a cabo la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 11 kilos con 964 gramos.
Intervino el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, que dispuso la detención del conductor, así como el secuestro del estupefaciente, del vehículo y de otros elementos de interés para la causa.