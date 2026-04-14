Controlaban un vehículo, lo escanearon y encontraron más de 11 kilos de cocaína

Ayer, en horas del mediodía, sobre la Ruta Nacional N° 34, dentro del Departamento Avellaneda, agente de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un auto Volkswagen Fox proveniente de Jujuy y que se dirigía hacia Arroyo Seco, en Santa Fe. Durante el control vehicular, los funcionarios fueron alertados por el can detector de narcóticos, que marcó la posible presencia de estupefacientes dentro del rodado, lo que motivó una inspección más exhaustiva.