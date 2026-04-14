Secciones
DeportesFútbol

¿Quiénes son los posibles rivales de Atlético de Madrid en semifinales de Champions?

El "Colchonero" eliminó al Barcelona y está entre los cuatro mejores del torneo.

NUEVA FRUSTRACIÓN. Lamine Yamal no pudo dar vuelta la serie frente al Atlético de Madrid. NUEVA FRUSTRACIÓN. Lamine Yamal no pudo dar vuelta la serie frente al Atlético de Madrid.
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • El Atlético de Madrid de Diego Simeone avanzó hoy a semifinales de la Champions League tras eliminar al Barcelona en el Metropolitano con un resultado global de 3-2.
  • Pese a caer 2-1 en el partido de vuelta, el club sostuvo la ventaja de la ida gracias a su solidez defensiva, resistiendo los ataques del equipo catalán en una serie muy intensa.
  • El equipo de Simeone espera por Arsenal o Sporting de Lisboa en semis, mientras que el PSG también clasificó. El resultado reafirma la competitividad del club en la elite europea.
Resumen generado con IA

Atlético de Madrid volvió a mostrar su ADN competitivo. El equipo dirigido por Diego Simeone cayó 2-1 ante Barcelona en el Metropolitano, pero el 3-2 en el global le alcanzó para meterse entre los cuatro mejores de la Champions League.

Fiel a su estilo, el “Colchonero” sufrió, resistió y terminó celebrando. El equipo volvió a apoyarse en su estructura defensiva, en la intensidad y en esa capacidad para competir incluso en escenarios adversos. Aunque el resultado en la noche fue negativo, la ventaja conseguida en la ida terminó siendo decisiva.

El partido fue de alto voltaje. Barcelona empujó y encontró los goles que lo pusieron en partido, pero no le alcanzó para revertir la serie. Atlético, con oficio y carácter, supo sostener la diferencia en los momentos más críticos y sellar una clasificación que refuerza su identidad en el torneo.

Ahora, el conjunto de Simeone espera por Arsenal o Sporting de Lisboa en semifinales, con la ilusión intacta de volver a pelear por el título europeo.

En la otra llave, el Paris Saint-Germain volvió a imponerse sobre Liverpool por 2-0 y también se metió en semis, confirmando su candidatura en el certamen.

Temas Arsenal Football ClubClub Atlético de MadridFútbol Club BarcelonaChampions League
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru
1

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta
2

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para Pichón Segura
3

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
4

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar
5

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
6

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Más Noticias
Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para Pichón Segura

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

Se filtraron los insultos de Rojo al árbitro y el informe complica todavía más su situación

Se filtraron los insultos de Rojo al árbitro y el informe complica todavía más su situación

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

El punto más profundo de América está en la Argentina: unos 105 metros bajo el nivel mar

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Comentarios