¿Quiénes son los posibles rivales de Atlético de Madrid en semifinales de Champions?

Resumen para apurados
- El Atlético de Madrid de Diego Simeone avanzó hoy a semifinales de la Champions League tras eliminar al Barcelona en el Metropolitano con un resultado global de 3-2.
- Pese a caer 2-1 en el partido de vuelta, el club sostuvo la ventaja de la ida gracias a su solidez defensiva, resistiendo los ataques del equipo catalán en una serie muy intensa.
- El equipo de Simeone espera por Arsenal o Sporting de Lisboa en semis, mientras que el PSG también clasificó. El resultado reafirma la competitividad del club en la elite europea.
Atlético de Madrid volvió a mostrar su ADN competitivo. El equipo dirigido por Diego Simeone cayó 2-1 ante Barcelona en el Metropolitano, pero el 3-2 en el global le alcanzó para meterse entre los cuatro mejores de la Champions League.
Fiel a su estilo, el “Colchonero” sufrió, resistió y terminó celebrando. El equipo volvió a apoyarse en su estructura defensiva, en la intensidad y en esa capacidad para competir incluso en escenarios adversos. Aunque el resultado en la noche fue negativo, la ventaja conseguida en la ida terminó siendo decisiva.
El partido fue de alto voltaje. Barcelona empujó y encontró los goles que lo pusieron en partido, pero no le alcanzó para revertir la serie. Atlético, con oficio y carácter, supo sostener la diferencia en los momentos más críticos y sellar una clasificación que refuerza su identidad en el torneo.
Ahora, el conjunto de Simeone espera por Arsenal o Sporting de Lisboa en semifinales, con la ilusión intacta de volver a pelear por el título europeo.
En la otra llave, el Paris Saint-Germain volvió a imponerse sobre Liverpool por 2-0 y también se metió en semis, confirmando su candidatura en el certamen.