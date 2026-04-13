Empleados de Comercio: con homologación pendiente, ¿qué pasa con los aumentos y el bono en abril 2026?

Resumen para apurados
- La Secretaría de Trabajo adeuda la homologación del aumento del 5% para Empleados de Comercio en abril 2026, lo que genera incertidumbre sobre la liquidación del CCT 130/75.
- El acuerdo prevé pagos escalonados hasta junio. Ante la falta de aval oficial, las empresas pueden liquidar las sumas bajo el concepto de 'pago anticipado a cuenta'.
- Esta cláusula de contingencia asegura que los trabajadores perciban la mejora salarial pese a la demora estatal. Se espera que la validación formal normalice los aportes.
A dos semanas de haberse firmado el acuerdo paritario para los Empleados de Comercio por actualización salarial, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, aún no oficializó la homologación del entendimiento.
Con un incremento definido en 5% a liquidarse durante el período abril, mayo y junio, la mejora aplicable para los mercantiles de la rama general englobados en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 prevé una alternativa a modo de anticipo en caso de aguidarse el escenario de incertidumbre.
Paritaria de Empleados de Comercio sin homologar, ¿qué va a pasar con los aumentos de abril 2026?
El artículo 14 del texto de entendimiento firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), detalla el paso a paso de cómo accionar la liquidación salarial con aumento, en caso de ausencia de homologación.
Artículo 14° - Empleados de Comercio
"Para el caso de estar pendiente la homologación de este acuerdo y se produzcan vencimientos de los plazos pactados para el pago de los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores abonarán las sumas devengadas con la mención 'Pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2026', 'Anticipo Recomposición No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026', 'Anticipo No Remunerativo-Acuerdo Abril 2026' los que quedarán reemplazados y compensados por los rubros correspondientes una vez homologado el acuerdo", sintetiza el párrafo.
Las partes pactaron un incremento salarial del 5% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de marzo de 2026, con más las sumas no remunerativas a dicha fecha, señala el consultor Ignacio Barrios.
La mencionada suba del 5% se abonará de acuerdo al siguiente detalle: 2% a partir del mes de abril de 2026; 1,5% a partir del mes de mayo de 2026 y 1,5% a partir del mes de junio de 2026.