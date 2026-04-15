Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman

Este es el argumento de “Persona”, la película escrita y dirigida por Ingmar Bergman con elementos de terror psicológico y fuerte contenido sexual y lésbico, interpretada por Bibi Andersson y Liv Ullmann en los personajes principales. Estrenada en 1966 y nominada al Oscar a mejor película extranjera, será proyectada con entrada libre y gratuita esta noche a las 20 en la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), dentro del ciclo La Calesita, una propuesta que busca acercar al público piezas restauradas del cine de gran valor cultural, con debate posterior.