Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman

Elisabeth Vogler, una célebre actriz de teatro, es hospitalizada tras perder la voz durante una representación de “Electra”, el clásico de Sófocles. Después de ser sometida a una serie de pruebas, el diagnóstico es bueno. Sin embargo, como sigue sin hablar, debe permanecer en la clínica. Alma, la enfermera encargada de cuidarla, intenta romper su mutismo hablándole sin parar hasta que se genera un vínculo especial entre ellas.
Este es el argumento de “Persona”, la película escrita y dirigida por Ingmar Bergman con elementos de terror psicológico y fuerte contenido sexual y lésbico, interpretada por Bibi Andersson y Liv Ullmann en los personajes principales. Estrenada en 1966 y nominada al Oscar a mejor película extranjera, será proyectada con entrada libre y gratuita esta noche a las 20 en la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), dentro del ciclo La Calesita, una propuesta que busca acercar al público piezas restauradas del cine de gran valor cultural, con debate posterior.