Secciones
DeportesFútbol

Video: así fue el gol de Lamine Yamal en el inicio del duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona

El juvenil abrió el marcador a los cuatro minutos y encendió la ilusión del equipo culé en busca de la remontada por la Champions League.

Lamine Yamal. Lamine Yamal.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lamine Yamal marcó a los 4 minutos el 1-0 del Barcelona ante Atlético de Madrid por la vuelta de cuartos de la Champions League, buscando revertir la serie tras el 2-0 inicial.
  • El juvenil aprovechó un error defensivo tras una presión alta del equipo de Hansi Flick. El gol llegó tras una recuperación en zona de ataque que permitió un remate preciso al arco.
  • Este tanto reduce la ventaja en el global y obliga al Atlético a cambiar su planteo. La actuación de Yamal reafirma su rol clave en el equipo culé ante escenarios de máxima presión.
Resumen generado con IA

El partido todavía se estaba acomodando cuando Lamine Yamal rompió el molde. A los 4 minutos, el juvenil del Barcelona aprovechó un error defensivo y sacó un remate preciso para poner el 1-0 ante el Atlético de Madrid, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

El gol llegó como consecuencia directa de la postura del equipo culé. Desde el inicio, Barcelona salió a presionar alto, a jugar en campo rival y a asumir riesgos. Necesitaba un tanto rápido para meterse en la serie, luego del 2-0 en contra sufrido en la ida, y lo consiguió casi de inmediato.

La jugada nació de una desatención en la salida del conjunto colchonero. Yamal leyó la acción antes que todos, recuperó la pelota en zona caliente y definió con decisión para vencer al arquero y desatar la reacción visitante.

El tanto no solo achicó la diferencia en el global, sino que también modificó el desarrollo del encuentro. Con el marcador a favor, el equipo dirigido por Hansi Flick encontró el escenario que buscaba: un rival obligado a salir y espacios para atacar.

En un contexto de máxima exigencia, el joven español volvió a mostrar personalidad. Sin dudar, sin especular, apareció en el momento justo para encender la ilusión de su equipo y transformar el arranque del partido en una declaración de intenciones.

Temas Club Atlético de MadridFútbol Club BarcelonaChampions LeagueLamine YamalHansi Flick
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru
1

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta
2

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
3

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
4

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para Pichón Segura
5

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
6

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Más Noticias
Se filtraron los insultos de Rojo al árbitro y el informe complica todavía más su situación

Se filtraron los insultos de Rojo al árbitro y el informe complica todavía más su situación

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: se espera un martes inestable, que terminaría con algunas lluvias

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Cambios en la Municipalidad: un concejal asume como secretario de Movilidad Urbana

Cambios en la Municipalidad: un concejal asume como secretario de Movilidad Urbana

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Comentarios