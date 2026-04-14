Video: así fue el gol de Lamine Yamal en el inicio del duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona

Resumen para apurados
- Lamine Yamal marcó a los 4 minutos el 1-0 del Barcelona ante Atlético de Madrid por la vuelta de cuartos de la Champions League, buscando revertir la serie tras el 2-0 inicial.
- El juvenil aprovechó un error defensivo tras una presión alta del equipo de Hansi Flick. El gol llegó tras una recuperación en zona de ataque que permitió un remate preciso al arco.
- Este tanto reduce la ventaja en el global y obliga al Atlético a cambiar su planteo. La actuación de Yamal reafirma su rol clave en el equipo culé ante escenarios de máxima presión.
El partido todavía se estaba acomodando cuando Lamine Yamal rompió el molde. A los 4 minutos, el juvenil del Barcelona aprovechó un error defensivo y sacó un remate preciso para poner el 1-0 ante el Atlético de Madrid, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.
El gol llegó como consecuencia directa de la postura del equipo culé. Desde el inicio, Barcelona salió a presionar alto, a jugar en campo rival y a asumir riesgos. Necesitaba un tanto rápido para meterse en la serie, luego del 2-0 en contra sufrido en la ida, y lo consiguió casi de inmediato.
La jugada nació de una desatención en la salida del conjunto colchonero. Yamal leyó la acción antes que todos, recuperó la pelota en zona caliente y definió con decisión para vencer al arquero y desatar la reacción visitante.
AsÃ fue el gol de #Yamal con el que #Barcelona acorta distancias en la serie vs #AtleticoMadrid ððªð¼— 1xBet Argentina (@1xbet_arg) April 14, 2026
Que martes de #ChampionsLeague tenemos ð¥ pic.twitter.com/uFCdywBDb2
El tanto no solo achicó la diferencia en el global, sino que también modificó el desarrollo del encuentro. Con el marcador a favor, el equipo dirigido por Hansi Flick encontró el escenario que buscaba: un rival obligado a salir y espacios para atacar.
En un contexto de máxima exigencia, el joven español volvió a mostrar personalidad. Sin dudar, sin especular, apareció en el momento justo para encender la ilusión de su equipo y transformar el arranque del partido en una declaración de intenciones.