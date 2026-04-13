Lamine Yamal desafió al "Cholo" Simeone: “A ver si me deja uno contra uno”

Resumen para apurados
- El juvenil Lamine Yamal desafió a Simeone en la previa de la Champions al asegurar que remontar el 2-0 ante el Atlético no es un milagro y pedir que lo dejen jugar mano a mano.
- Tras superar una pubalgia, el extremo del Barcelona destacó su madurez forjada en La Masía y citó a figuras como LeBron James y Neymar como sus referentes para partidos decisivos.
- Este desafío público eleva la tensión mediática del cruce y consolida a Yamal como la cara de la ofensiva catalana, poniendo a prueba el esquema táctico de Simeone en el campo.
En la previa de un partido que definirá mucho más que un pase a semifinales, Lamine Yamal eligió no esconderse. Con apenas 18 años, el extremo del Barcelona no solo se mostró confiado en revertir el 2-0 sufrido ante Atlético de Madrid, sino que además lanzó un mensaje directo a Diego Simeone.
“Remontar no sería un milagro”, aseguró, dejando en claro que el equipo catalán cree en sus posibilidades. “No está acabado, estoy seguro. Es muy posible la remontada y por eso estamos aquí”, agregó, con un tono que mezcla convicción y ambición.
Pero la declaración que más ruido generó fue la que apuntó directamente al planteo del técnico argentino. “Creo que puedo marcar la diferencia. A ver si el 'Cholo' me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador”, lanzó, en una frase que suena a desafío abierto en la antesala de la revancha.
Lejos de sentir el peso del contexto, Yamal dejó en claro que convive con la presión desde hace tiempo. “He tenido la suerte de que desde pequeño he tenido más responsabilidad de la que debía. Estoy acostumbrado”, explicó, recordando su formación en La Masía y su rápida irrupción en la elite.
El juvenil también dejó ver de dónde saca su inspiración. Mencionó a LeBron James como referencia por su mentalidad en momentos decisivos, y a Neymar como ídolo futbolístico. “Pensaré en cómo lo hizo él y ojalá me salga igual”, comentó sobre el astro de la NBA.
Además, llega en plenitud física, luego de haber dejado atrás una pubalgia que lo condicionó al inicio de la temporada. Esa recuperación potencia aún más su confianza de cara a un partido donde el Barcelona necesita una actuación perfecta.
“Prometemos que, si quedamos eliminados, será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin correr”, cerró.