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Tucumán Central busca dar el golpe en Corrientes y meterse en la pelea en el Federal A

El equipo de Villa Alem visitará a Boca Unidos con la ilusión de sumar fuera de casa y consolidarse en una zona marcada por la paridad.

Walter Arrieta expresó su optimismo para el duelo frente a Boca Unidos. Walter Arrieta expresó su optimismo para el duelo frente a Boca Unidos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Central enfrentará a Boca Unidos en Corrientes por la quinta fecha del Torneo Federal A. El equipo de Villa Alem busca un triunfo clave para liderar el parejo Grupo 2.
  • Tras una jornada de empates, el Rojo está a un punto del liderazgo. El DT Walter Arrieta no contará con el goleador Brahian Collante y ajusta el equipo tras un parate preparatorio.
  • Dada la paridad absoluta de la zona, sumar de visitante consolidará a Tucumán Central en puestos de clasificación y marcará su capacidad para competir ante rivales con experiencia.
Resumen generado con IA

Tucumán Central se prepara para afrontar un desafío clave en el Torneo Federal A. Por la quinta fecha del Grupo 2, el “Rojo de Villa Alem” visitará a Boca Unidos en Corrientes, con el objetivo de sumar y seguir prendido en la lucha por la clasificación.

El contexto de la zona invita a ilusionarse. Tras una jornada en la que todos los partidos terminaron en empate, el "Rojo" se ubica en la tercera posición, a solo un punto de los líderes, Juventud Antoniana y Defensores de Puerto Vilelas. La tabla refleja una paridad absoluta, donde cada punto empieza a tener un valor determinante.

En ese sentido, el entrenador Walter Arrieta fue claro al analizar el presente del grupo. “La zona es muy pareja, nadie pudo sacar diferencia. Si queremos clasificar tenemos que hacernos fuertes de local y tratar de sumar de visitante”, dijo. Una idea que marca el rumbo de un equipo que busca sostener su protagonismo.

Guillermo Abregú sería el posible reemplazante de Brahian Collante. Guillermo Abregú sería el posible reemplazante de Brahian Collante. Gentileza Luciana Ramón.

La preparación también tuvo un punto a favor. El parate previo le permitió al plantel ajustar detalles y llegar en mejores condiciones al compromiso. “El parate nos vino muy bien, estamos trabajando fuerte para que no se nos escape ningún detalle”, remarcó Arrieta.

Sin embargo, no todo es ideal en la previa. Tucumán Central tendrá una baja sensible: no podrá contar con Brahian Collante, su principal referencia ofensiva, quien deberá cumplir una fecha de suspensión. Además, existe incertidumbre por la habilitación de Maximiliano Martínez. Si no llega a tiempo, Guillermo Abregú aparece como la principal alternativa en el lateral izquierdo.

En cuanto al desarrollo del partido, el DT anticipa un encuentro abierto: “Puede ser un partido entretenido, con espacios, porque ellos van a estar obligados a salir a buscar el triunfo”. Aun así, confía en que su equipo tiene las herramientas necesarias para competir de igual a igual ante un rival con experiencia.

Con una tabla apretada y el margen de error cada vez más chico, Tucumán Central sabe que cada paso cuenta. Y en Corrientes, tendrá una nueva oportunidad para demostrar que está listo para pelear arriba.

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