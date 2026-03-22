Tucumán Central ya no sueña: escribe su historia en el Federal A

En Villa Alem ya no se habla de sueños: se los está viviendo. Tres años atrás, cuando Tucumán Central lograba el ascenso a Primera “A”, la ilusión de conquistar la Liga Tucumana todavía parecía lejana. Estaba en el mapa, sí, pero no como candidato. Sin embargo, dos años después, el “Rojo” dio el golpe y se quedó con el título en La Ciudadela tras vencer a Concepción FC. Lejos de conformarse, el club redobló la apuesta. El siguiente objetivo -ambicioso, pero posible- era el Federal A. Y lo consiguió. Ayer, en su debut absoluto en la tercera categoría del fútbol argentino, Tucumán Central escribió la primera página de su nueva historia con autoridad: venció 1-0 a Bartolomé Mitre de Misiones, por la fecha 1 del grupo 2.