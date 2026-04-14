El presidente de Independiente explotó contra el arbitraje tras el empate con Boca: "Nos perjudicaron"

La jugada en cuestión fue la infracción cobrada tras un contacto de Sebastián Valdez sobre Alan Velasco, una acción que generó polémica desde el primer momento. El dirigente no solo cuestionó el fallo, sino también la intervención del VAR. “Ni nosotros vimos que fuera penal, ni el árbitro vio que fuera penal”, aseguró, y apuntó incluso a la ubicación desde donde se revisó la jugada.