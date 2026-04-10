Marchesín vuelve en tiempo récord y será titular en Boca ante Independiente

Contra todos los pronósticos médicos, Agustín Marchesín protagonizó una recuperación exprés y volverá a defender el arco de Boca este sábado frente a Independiente, en La Bombonera. El experimentado arquero de 38 años había sufrido un desgarro grado III en el aductor derecho, una lesión que, en principio, lo dejaba al borde de perderse incluso el Superclásico ante River.