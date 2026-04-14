Escándalo en la AFA: un dictamen judicial complica la estrategia de Tapia y Toviggino

Resumen para apurados
- Un dictamen judicial frenó el intento de Tapia y Toviggino de trasladar causas contra la AFA a Campana, manteniendo la competencia en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
- El fiscal Sáenz rechazó unificar expedientes tras detectar transferencias por 42 millones de dólares a EE. UU. vinculadas a la firma TourProdEnter por presunto lavado de activos.
- La Cámara de Casación definirá la jurisdicción final. El avance de esta causa por evasión y lavado es determinante para el futuro judicial de la actual cúpula del fútbol argentino.
La disputa por el futuro judicial de las investigaciones que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió un revés para Claudio “Chiqui” Tapia y su estrecho colaborador, Pablo Toviggino. La estrategia de la defensa para trasladar y unificar varias causas en el Juzgado Federal de Campana fue objetada por el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, quien se pronunció a favor de que uno de los expedientes principales continúe en la Justicia porteña.
El eje del conflicto gira en torno a la causa que analiza los movimientos bancarios de la firma TourProdEnter, vinculada al productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según Sáenz, los hechos investigados se habrían producido cuando la sede de la AFA aún se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, lo que justifica la competencia de los tribunales capitalinos. Su postura coincide con la del fiscal de Casación Mario Villar, quien ya había cuestionado el intento de trasladar el expediente.
Transferencias a sociedades radicadas en Estados Unidos
El caso reúne más de 3.000 páginas de documentación bancaria obtenida mediante pedidos de cooperación a la Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con una investigación publicada por el diario La Nación, al menos 42 millones de dólares habrían sido transferidos a sociedades radicadas en Florida sin actividad declarada, en el marco de presuntas maniobras de lavado de activos.
La Cámara Federal de Casación Penal deberá definir ahora el tribunal competente. Mientras tanto, continúan otras investigaciones, incluida una causa por presunta evasión impositiva que involucra a autoridades de la AFA. En este escenario, la resolución sobre la jurisdicción será determinante para el avance del expediente y el futuro judicial de la dirigencia del fútbol argentino.