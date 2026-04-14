Escándalo en la AFA: un dictamen judicial complica la estrategia de Tapia y Toviggino

El eje del conflicto gira en torno a la causa que analiza los movimientos bancarios de la firma TourProdEnter, vinculada al productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Según Sáenz, los hechos investigados se habrían producido cuando la sede de la AFA aún se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, lo que justifica la competencia de los tribunales capitalinos. Su postura coincide con la del fiscal de Casación Mario Villar, quien ya había cuestionado el intento de trasladar el expediente.