Video: un médico embistió a un efectivo de la Policía de Tucumán en un control, escapó y lo detuvieron 60 kilómetros después

Resumen para apurados
- Un médico fue detenido en Tucumán tras atropellar a un policía en un control antidrogas sobre la Ruta 9 y huir 60 kilómetros hasta ser interceptado por las fuerzas de seguridad.
- El hecho ocurrió en el puesto Valentín Jiménez. El profesional se resistió al operativo de la Digedrop, embistió al agente y escapó, provocando un operativo cerrojo inmediato.
- La grabación del ataque es una prueba clave en la causa judicial. El médico enfrenta cargos penales graves, mientras el efectivo lesionado permanece bajo asistencia médica.
Un procedimiento de rutina en un control antidrogas terminó en una escena de extrema tensión cuando un médico fue aprehendido tras embestir con su vehículo a un efectivo de la Policía de Tucumán y darse a la fuga. El episodio quedó registrado en video.
El hecho ocurrió días atrás en el puesto fronterizo Valentín Jiménez, ubicado sobre la ruta nacional 9, en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero. Allí, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) llevaba adelante un operativo cuando el conductor de un vehículo, identificado como un profesional de la salud, se mostró reticente al control.
Según informaron fuentes policiales, la situación escaló en segundos: el hombre embistió a uno de los agentes en pleno procedimiento y escapó del lugar, desatando un operativo cerrojo para dar con su paradero.
El efectivo atropellado sufrió lesiones de consideración y debió ser asistido. Actualmente se encuentra bajo cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), mientras avanza su recuperación.
Tras la fuga, se desplegó un rápido operativo que permitió ubicar al sospechoso a unos 60 kilómetros del lugar del hecho, en la rotonda de un empalme vial. Allí fue finalmente aprehendido por personal policial.
El video del momento del impacto, que comenzó a circular en las últimas horas, se convirtió en una pieza clave para reconstruir lo sucedido y podría ser determinante en la causa judicial que se inicia contra el conductor.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.