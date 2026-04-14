Video: un médico embistió a un efectivo de la Policía de Tucumán en un control, escapó y lo detuvieron 60 kilómetros después

El hecho ocurrió días atrás en el puesto fronterizo Valentín Jiménez, ubicado sobre la ruta nacional 9, en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero. Allí, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) llevaba adelante un operativo cuando el conductor de un vehículo, identificado como un profesional de la salud, se mostró reticente al control.