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Cómo formarse en "sonido en vivo": lanzan un curso técnico con modalidad virtual

La Secretaría de Cultura de la Nación lanzó un curso virtual de “Sonido en vivo” dirigido a productores, emprendedores y perfiles técnicos. La inscripción está abierta hasta el 30 de abril y los cupos son limitados.

FORMACIÓN. El curso de “Sonido en vivo” se dictará de manera virtual y contará con cuatro encuentros en mayo y junio. FORMACIÓN. El curso de “Sonido en vivo” se dictará de manera virtual y contará con cuatro encuentros en mayo y junio. / FREEPIK
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Cultura abrió la inscripción nacional al curso virtual 'Sonido en vivo'. Los interesados pueden anotarse hasta el 30 de abril para profesionalizar su labor técnica.
  • La formación, parte del programa Territorio de Saberes, incluye clases por Zoom en mayo y junio. Se enseñará el uso de consolas, micrófonos y la resolución de situaciones en vivo.
  • Este programa refuerza la competitividad de las industrias culturales argentinas. El acceso a formación técnica especializada prevé elevar el estándar de calidad en eventos locales.
Resumen generado con IA

El detrás de escena de un recital, una obra o un evento cultural tiene un protagonista clave: el sonido. Para quienes buscan formarse en ese campo, la Secretaría de Cultura de la Nación abrió la inscripción a un nuevo curso técnico de “Sonido en vivo”, orientado a proyectos culturales.

La propuesta forma parte de un ciclo de capacitaciones impulsado por el programa Territorio de Saberes, que apunta a fortalecer herramientas técnicas en distintos sectores de las industrias culturales.

Una formación para dar el salto profesional

El curso está dirigido a productores, emprendedores y personas con perfiles técnicos que estén dando sus primeros pasos hacia la profesionalización. También está pensado para quienes ya trabajan en organizaciones culturales y quieren sumar herramientas específicas.

La capacitación busca acercar conocimientos concretos sobre el trabajo con audio en vivo, desde el manejo de equipos hasta la comprensión del lenguaje sonoro.

Qué se aprende en el curso

Durante las clases, los participantes podrán identificar los procesos, técnicas y equipos que intervienen en la producción y operación de sonido en vivo.

Entre los contenidos se incluyen:

- Elementos básicos de una cadena electroacústica

- Tipos y usos de micrófonos

- Funciones y controles de una consola (mixer)

- Potencias y parlantes

- Conectores

- Rider técnico

Además, se trabajará en el desarrollo de la escucha, la sensibilidad sonora y la capacidad de resolver situaciones técnicas en distintos contextos.

Cómo es la cursada

El curso se dictará de manera virtual a través de Zoom y contará con clases en vivo de dos horas, a cargo de profesionales que trabajan en el área.

Las fechas confirmadas son:

- Lunes 4 de mayo, de 18 a 20

- Lunes 11 de mayo, de 18 a 20

- Lunes 18 de mayo, de 18 a 20

- Lunes 1 de junio, de 18 a 20

Además, habrá materiales asincrónicos que se enviarán por mail y deberán completarse antes del último encuentro.

Durante todo el proceso, los participantes contarán con el acompañamiento de un tutor, que estará disponible para consultas y seguimiento.

Inscripción y cupos

La inscripción ya está abierta y se extenderá hasta el 30 de abril. Para participar, es necesario completar un formulario disponible en la página web de la Secretaría (www.cultura.gob.ar/nuevo-curso-de-formacion-tecnica-sonido-en-vivo-para-proyectos-cultura-16891/) con datos personales y detalles sobre el perfil y el rol dentro de un proyecto u organización.

No hay proceso de selección, pero sí cupos limitados. Esto significa que quienes se inscriban dentro del límite quedarán automáticamente habilitados para cursar.

Una vez alcanzado el cupo, la inscripción se cerrará.

El 4 de mayo, las personas inscriptas recibirán por mail el acceso al curso, por lo que se recomienda verificar correctamente la casilla de correo al momento de anotarse.

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