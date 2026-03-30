La Facultad de Psicología abre un curso gratis en salud y otro sobre cuidado de pacientes con Parkinson

La cursada será presencial, en el Aula 6 y el auditorio del Sanatorio 9 de Julio, con encuentros de 14 a 16 horas. El cronograma incluye fechas distribuidas a lo largo del año: 23 de abril, 21 de mayo, 18 de junio, 16 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre y 19 de noviembre.