La Facultad de Psicología abre un curso gratis en salud y otro sobre cuidado de pacientes con Parkinson

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió la inscripción a dos espacios de formación orientados al ámbito de la salud. Se trata de un curso de extensión gratuito y un trayecto de formación avanzada arancelado, ambos pensados para fortalecer prácticas profesionales desde una mirada integral.
Las propuestas están dirigidas a perfiles distintos, pero comparten un mismo objetivo: mejorar la calidad del cuidado y sumar herramientas concretas para el trabajo cotidiano.
Curso gratuito sobre calidad en la atención
El curso de extensión “Calidad y Seguridad en la Atención de Pacientes: Cultura Organizacional y Prácticas de Cuidado” está destinado especialmente a quienes se desempeñan en el Hospital Escuela.
La cursada será presencial, en el Aula 6 y el auditorio del Sanatorio 9 de Julio, con encuentros de 14 a 16 horas. El cronograma incluye fechas distribuidas a lo largo del año: 23 de abril, 21 de mayo, 18 de junio, 16 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre y 19 de noviembre.
La actividad no tiene costo y busca trabajar sobre prácticas concretas vinculadas a la calidad en la atención, la cultura organizacional y el cuidado de pacientes.
La inscripción se realiza a través del enlace disponible en el perfil de Instagram @extensionpsicologiaunt, y las consultas pueden enviarse a secextension@psicologia.unt.edu.ar
Formación avanzada sobre Parkinson
La segunda propuesta es el Trayecto de Formación Avanzada en Cuidado Integral del Paciente con Parkinson, organizado por el Hospital Escuela - Secretaría de Extensión.
El programa aborda la enfermedad desde distintas perspectivas: médica, psicológica, neuropsicológica y del cuidado. La idea es integrar conocimientos y prácticas bajo un enfoque amplio, que recorra desde las bases biológicas hasta el acompañamiento del paciente.
El cursado inicia el 2 y 3 de abril de 2026 y continuará de manera mensual, los jueves y viernes de la primera semana de cada mes, de 18 a 21 horas, hasta septiembre.
El trayecto incluye seis módulos temáticos que abordan desde las bases fisiopatológicas hasta la evaluación neuropsicológica y el rol de enfermería.
Los aranceles varían según el perfil: $15.000 mensuales para estudiantes, $30.000 para graduados y $20.000 para público general. Para inscribirse o solicitar información, está disponible el correo miguel.costas@psicologia.unt.edu.ar
Capacitación para el trabajo real
Ambas propuestas apuntan a lo mismo: mejorar la práctica diaria. Una lo hace desde el acceso gratuito y la formación interna; la otra, desde una especialización más profunda.
Las inscripciones ya están abiertas.