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La Facultad de Psicología abre un curso gratis en salud y otro sobre cuidado de pacientes con Parkinson

Las propuestas incluyen cursado presencial entre abril y noviembre, con inscripción abierta para trabajadores de la salud, estudiantes y público interesado en el abordaje integral del cuidado.

FORMACIÓN. La Facultad de Psicología lanzó dos propuestas en salud: un curso gratuito y un trayecto de formación sobre Parkinson. FORMACIÓN. La Facultad de Psicología lanzó dos propuestas en salud: un curso gratuito y un trayecto de formación sobre Parkinson. / FREEPIK
Hace 1 Hs

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió la inscripción a dos espacios de formación orientados al ámbito de la salud. Se trata de un curso de extensión gratuito y un trayecto de formación avanzada arancelado, ambos pensados para fortalecer prácticas profesionales desde una mirada integral.

Las propuestas están dirigidas a perfiles distintos, pero comparten un mismo objetivo: mejorar la calidad del cuidado y sumar herramientas concretas para el trabajo cotidiano.

Curso gratuito sobre calidad en la atención

El curso de extensión “Calidad y Seguridad en la Atención de Pacientes: Cultura Organizacional y Prácticas de Cuidado” está destinado especialmente a quienes se desempeñan en el Hospital Escuela.

La cursada será presencial, en el Aula 6 y el auditorio del Sanatorio 9 de Julio, con encuentros de 14 a 16 horas. El cronograma incluye fechas distribuidas a lo largo del año: 23 de abril, 21 de mayo, 18 de junio, 16 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre y 19 de noviembre.

La actividad no tiene costo y busca trabajar sobre prácticas concretas vinculadas a la calidad en la atención, la cultura organizacional y el cuidado de pacientes. 

FORMACIÓN. La Facultad de Psicología lanzó un curso de extensión gratuito. FORMACIÓN. La Facultad de Psicología lanzó un curso de extensión gratuito. / CAPTURA DE PANTALLA

La inscripción se realiza a través del enlace disponible en el perfil de Instagram @extensionpsicologiaunt, y las consultas pueden enviarse a secextension@psicologia.unt.edu.ar

Formación avanzada sobre Parkinson

La segunda propuesta es el Trayecto de Formación Avanzada en Cuidado Integral del Paciente con Parkinson, organizado por el Hospital Escuela - Secretaría de Extensión.

El programa aborda la enfermedad desde distintas perspectivas: médica, psicológica, neuropsicológica y del cuidado. La idea es integrar conocimientos y prácticas bajo un enfoque amplio, que recorra desde las bases biológicas hasta el acompañamiento del paciente.

El cursado inicia el 2 y 3 de abril de 2026 y continuará de manera mensual, los jueves y viernes de la primera semana de cada mes, de 18 a 21 horas, hasta septiembre.

FORMACIÓN. La Facultad de Psicología lanzó un trayecto de formación para el cuidado de pacientes con Park.inson FORMACIÓN. La Facultad de Psicología lanzó un trayecto de formación para el cuidado de pacientes con Park.inson / CAPTURA DE PANTALLA

El trayecto incluye seis módulos temáticos que abordan desde las bases fisiopatológicas hasta la evaluación neuropsicológica y el rol de enfermería.

Los aranceles varían según el perfil: $15.000 mensuales para estudiantes, $30.000 para graduados y $20.000 para público general. Para inscribirse o solicitar información, está disponible el correo miguel.costas@psicologia.unt.edu.ar

Capacitación para el trabajo real

Ambas propuestas apuntan a lo mismo: mejorar la práctica diaria. Una lo hace desde el acceso gratuito y la formación interna; la otra, desde una especialización más profunda.

Las inscripciones ya están abiertas.

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