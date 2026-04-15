Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse

Resumen para apurados
- La Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNT dictará un taller de oratoria nivel 2 desde el 29 de abril en Tucumán para que alumnos mejoren su expresión en exámenes y actos.
- La capacitación será presencial, con tres clases de una hora y media y un costo de $12.000. Se enfoca en el manejo del lenguaje corporal y la superación del pánico escénico.
- El taller apunta a elevar la calidad académica y la confianza de los estudiantes, preparando a los futuros graduados para los desafíos comunicativos del mercado laboral actual.
Hablar en público sigue siendo uno de los mayores desafíos para estudiantes universitarios. Exámenes orales, exposiciones y presentaciones forman parte de la vida académica, y no siempre resulta fácil enfrentarlos con seguridad. Por eso, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNT lanzaron una nueva convocatoria para el Taller de Oratoria Nivel 2.
La propuesta está pensada para quienes ya dieron sus primeros pasos en esta disciplina o cursaron el nivel inicial, y buscan seguir entrenando habilidades vinculadas a la comunicación oral.
Un espacio para ganar seguridad al hablar
El taller apunta a fortalecer herramientas clave para desenvolverse frente a una audiencia. Entre los principales objetivos se encuentran mejorar la fluidez al hablar, ordenar ideas y ganar claridad al momento de expresarse.
Además, se trabajará en situaciones concretas del ámbito universitario, como rendir exámenes orales o exponer trabajos prácticos, dos instancias que suelen generar nervios o inseguridad.
Otro de los ejes será el manejo del lenguaje corporal y la postura, aspectos fundamentales para transmitir confianza.
Qué se va a entrenar
Durante los encuentros, los participantes podrán trabajar en:
- Hablar en público con mayor fluidez y claridad
- Rendir exámenes orales con seguridad
- Exponer trabajos prácticos
- Superar el pánico escénico
- Dominar el lenguaje corporal
La idea es que cada estudiante pueda identificar sus dificultades y avanzar en el control de la voz, el cuerpo y la presencia escénica.
Fechas, modalidad y duración
El taller se dictará en modalidad presencial y tendrá una duración total de tres encuentros.
Las fechas previstas son: 29 de abril, 6 de mayo y 13 de mayo. Cada clase tendrá una duración de una hora y media.
Inscripción y costo
La propuesta tiene un valor de $12.000 y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.
Quienes estén interesados pueden anotarse a través del enlace disponible en las historias destacadas de “Casa del Estudiante” o hacerlo de manera presencial en General Paz 826.
La atención es de lunes a viernes en dos turnos: de 08:30 a 13 y de 14 a 18.