Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse

Hablar en público sigue siendo uno de los mayores desafíos para estudiantes universitarios. Exámenes orales, exposiciones y presentaciones forman parte de la vida académica, y no siempre resulta fácil enfrentarlos con seguridad. Por eso, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNT lanzaron una nueva convocatoria para el Taller de Oratoria Nivel 2.