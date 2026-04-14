Indemnizaciones 2026: cuánto se cobrará según el nuevo tope definido por Capital Humano

¿Qué implica el tope del artículo 245?

El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que, ante un despido injustificado, corresponde una indemnización basada en el mejor sueldo mensual del último año. No obstante, esta base de cálculo encuentra un límite en el tope fijado para cada convenio, lo que evita que salarios muy elevados excedan los marcos establecidos para la actividad.