Los autos importados ganan terreno y profundizan la caída de la producción nacional

Resumen para apurados
- En marzo, los patentamientos en Argentina crecieron 3,3% impulsados por autos importados, que ya captan el 82,4% del mercado ante el fuerte retroceso de la industria nacional.
- La apertura comercial elevó un 22% el ingreso de unidades extranjeras, mientras la producción local cayó un 30%. Marcas chinas como BYD ya integran el 'top 10' de ventas locales.
- Argentina y Brasil coordinan estrategias en el Mercosur para priorizar la producción regional ante el avance chino, buscando competitividad de cara al libre comercio en 2029.
El avance de los autos importados volvió a reconfigurar el mercado automotor argentino, que exhibe una mayor oferta de modelos pero también un fuerte retroceso de la producción nacional. En ese contexto, en el sector advierten sobre la necesidad de pasar de una lógica centrada en la apertura comercial a una estrategia orientada a la producción.
Según datos difundidos este lunes por el Indec, los patentamientos de automóviles crecieron 3,3% interanual en marzo y 3,6% frente a febrero, hasta alcanzar las 33.830 unidades. Sin embargo, el repunte estuvo impulsado exclusivamente por el ingreso de vehículos importados.
En efecto, los patentamientos de unidades de origen extranjero aumentaron 22% interanual y ya explican el 82,4% del total del mercado, el nivel más alto desde junio de 2020.
Entre noviembre de 2021 y julio de 2024 el peso de los importados se mantuvo por debajo del 60%, e incluso llegó a caer por debajo del 50% en varios meses. La actual política de apertura revirtió rápidamente esa tendencia.
La cifra sigue siendo inferior a la observada entre junio de 2019 y junio de 2020, durante el proceso aperturista de la gestión de Mauricio Macri, aunque con una diferencia clave.
"En la gestión Macri las terminales eran las principales importadoras, mientras que la cámara de importadores y distribuidores (CIDOA), representantes de marcas sin producción local, tenían el 5% del mercado. Ahora CIDOA está llegando al 15%, es decir, los beneficios de la apertura se los llevan empresas sin producción local. Ni siquiera se cuida al ecosistema local", señaló el economista especializado Federico Hidalgo.
De acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el mercado continúa liderado por ocho marcas: Toyota, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Renault, Ford, Peugeot y Citroën. No obstante, solo Chevrolet y Ford lograron incrementar los patentamientos de autos livianos en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, impulsados principalmente por los modelos Onix y Territory, consignó el diario "Ámbito".
Entre las novedades, se destacó el crecimiento de la firma china BYD, que pasó a integrar el Top 10 de marcas, junto con avances significativos de BAIC, Haval, Chery y KIA. En cuanto a modelos, sobresalieron el BAIC BJ30 y el BYD ATTO 2.
Pese a que en el primer trimestre se patentaron menos vehículos que en igual período de 2025, el volumen se ubicó como el segundo más alto desde 2018. Sin embargo, esta mayor oferta convive con una marcada caída de la producción nacional.
El Indec informó recientemente que la fabricación de vehículos se desplomó más de 30% interanual en el primer bimestre de 2026, mientras que la producción de autopartes cayó más de 20%. En ese marco, la actividad automotriz registró en febrero su nivel más bajo desde junio de 2024.
Frente a este escenario, marcado también por el avance de productos chinos en la región, representantes del sector automotor de Argentina y Brasil avanzaron en una agenda conjunta para fortalecer la producción regional.
Durante el evento Automechanika, cámaras empresarias de ambos países coincidieron en la necesidad de consolidar al Mercosur como plataforma exportadora, con el objetivo de dejar de “administrar el comercio” y pasar a “administrar la producción”.
El debate giró en torno al fortalecimiento del Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 (ACE 14), que regula el intercambio bilateral y que prevé avanzar hacia el libre comercio en 2029. Según plantearon, el desafío es generar condiciones que favorezcan inversiones equilibradas y mejoren la competitividad del sector en un mercado regional de gran escala.
El sector automotor tiene un peso clave en ambas economías: representa el 20% del PBI industrial en Brasil y el 8,4% en Argentina, además de concentrar más de la mitad de las exportaciones industriales