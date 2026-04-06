Patentamiento de autos en marzo: aunque hubo un aumento mensual, 2026 sigue con números bajos

Resumen de nota
- ACARA informó que en marzo se patentaron 48.972 autos y 79.115 motos en Argentina; hubo un repunte mensual, pero el acumulado anual de autos es un 3,1% inferior al registrado en 2025.
- El incremento del 16,5% en autos frente a febrero se da tras normalizarse el registro de datos. Las motos mostraron un sólido desempeño con un alza interanual del 54,8% en el mercado.
- Si bien la suba mensual marca un avance en la recuperación del sector, la industria busca estabilizarse tras un 2025 de ventas récord que condiciona la comparación interanual actual.
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) volvió a hacer público el listado de los automóviles más vendidos del último mes. Luego de la resolución del conflicto sobre la disponibilidad de información de ventas en el rubro automotriz, la agencia recuperó los datos cuyo acceso había restringido el Ministerio de Justicia a principios de este año.
Las noticias en el área son buenas si se toman como referencia los valores del mes anterior. Pero no alcanzan para revertir la baja en las ventas respecto de 2025. Sin embargo, vale aclarar que las ventas del año pasado fueron excepcionalmente altas e incluso superaron las expectativas del sector.
Aumento de venta de autos 0 kilómetros en marzo
Según publicó Acara, en marzo hubo un total de 48.972 vehículos patentados. En paralelo, se patentaron 79.115 motovehículos. La venta de autos del mes superó las cifras de febrero. Se registró un 16,5% más de patentamientos, lo que habla de un avance en la recuperación. Pero sigue habiendo un 3,1% menos en relación al acumulado de 2025.
Los 10 autos y camionetas más elegidos de marzo fueron:
10. Volkswagen Taos: 1173 unidades vendidas
9. Volkswagen Amarok: 1182 unidades vendidas
8. Chevrolet Tracker: 1233 unidades vendidas
7. Volkswagen Tera: 1251 unidades vendidas
6. Ford Territory: 1380 unidades vendidas
5. Chevrolet Onix: 1415 unidades vendidas
4. Ford Ranger: 1629 unidades vendidas
1. Peugeot 208: 2245 unidades vendidas
Motos más vendidas en marzo 2026
Las motos registraron un número de ventas mucho mayor durante marzo. Hubo un 54,8% más de patentamientos respecto a marzo de 2025 y un 11,6% más en relación a febrero. Se registró también un 44,4% más en relación al acumulado de 2025. Las motos más vendidas del mes fueron:
10. Zanella ZB 110: 1277 unidades vendidas
9. Motomel CX 150: 1323 unidades vendidas
8. Honda GLH 150: 1338 unidades vendidas
7. Motomel S2 150: 1671 unidades vendidas
6. Mondial LD 110 Max: 2943 unidades vendidas
5. Corven Energy 110: 4272 unidades vendidas
4. Motomel B110: 6269 unidades vendidas
3. Gilera Smash: 6705 unidades vendidas
2. Keller KN110-8: 7266 unidades vendidas
1. Honda Wave 110S: 7533 unidades vendidas