Patentamiento de autos en marzo: aunque hubo un aumento mensual, 2026 sigue con números bajos

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) volvió a hacer público el listado de los automóviles más vendidos del último mes. Luego de la resolución del conflicto sobre la disponibilidad de información de ventas en el rubro automotriz, la agencia recuperó los datos cuyo acceso había restringido el Ministerio de Justicia a principios de este año.