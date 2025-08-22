Campaña para detectar a tiempo la psoriasis

Hasta hoy se realiza en todo el país una campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica con el objetivo de concientizar y mejorar el diagnóstico temprano de esta patología que puede manifestarse como psoriasis o artritis psoriásica. Detectarlas rápido mejora la calidad de vida del paciente.
Por eso, la Sociedad Argentina de Reumatología y la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica lanzaron esta campaña gratuita. En Tucumán los turnos para pacientes se obtienen a través de la web www.aepso.org o al 0800-222-3776.
La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica no contagiosa del sistema inmunológico que puede afectar no solo a la piel (psoriasis) sino también a las articulaciones (artritis psoriásica).
La patología se presenta en forma de lesiones rojas, cubiertas por escamas blancas, secas, que se localizan en codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo. Puede comprometer las palmas de las manos y las plantas de los pies, las uñas, la semimucosa labial y la mucosa genital y, entre un 10 y 30% de los casos, puede devenir en artritis psoriásica.
Síntomas
Los médicos advierten que es fundamental prestar atención a los síntomas y hacer un diagnóstico oportuno. La manifestación más conocida es la psoriasis en la piel. Son frecuentes la picazón, la descamación o el dolor.
En los pacientes que desarrollan artritis psoriásica, los síntomas incluyen dolor e hinchazón articular, rigidez matutina y dificultad para moverse. Esto puede impactar seriamente en la calidad de vida.
Un abordaje temprano y multidisciplinario permite mejorar los síntomas, evitar la progresión de la enfermedad y garantizar el bienestar del paciente. En Argentina, se estima que el 1,5% de la población vive con psoriasis.