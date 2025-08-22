Secciones
Campaña para detectar a tiempo la psoriasis

Un diagnóstico temprano permite mejorar la calidad de vida. Atención gratuita para pacientes. Síntomas.

CONTROLES. Un diagnóstico temprano puede mejorar la calidad de vida. CONTROLES. Un diagnóstico temprano puede mejorar la calidad de vida.
Hace 6 Hs

Hasta hoy se realiza en todo el país una campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica con el objetivo de concientizar y mejorar el diagnóstico temprano de esta patología que puede manifestarse como psoriasis o artritis psoriásica. Detectarlas rápido mejora la calidad de vida del paciente.

Por eso, la Sociedad Argentina de Reumatología y la Asociación para el Enfermo de Psoriasis y Artritis Psoriásica lanzaron esta campaña gratuita. En Tucumán los turnos para pacientes se obtienen a través de la web www.aepso.org o al 0800-222-3776.

La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica no contagiosa del sistema inmunológico que puede afectar no solo a la piel (psoriasis) sino también a las articulaciones (artritis psoriásica).

La patología se presenta en forma de lesiones rojas, cubiertas por escamas blancas, secas, que se localizan en codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo. Puede comprometer las palmas de las manos y las plantas de los pies, las uñas, la semimucosa labial y la mucosa genital y, entre un 10 y 30% de los casos, puede devenir en artritis psoriásica.

Síntomas

Los médicos advierten que es fundamental prestar atención a los síntomas y hacer un diagnóstico oportuno. La manifestación más conocida es la psoriasis en la piel. Son frecuentes la picazón, la descamación o el dolor.

En los pacientes que desarrollan artritis psoriásica, los síntomas incluyen dolor e hinchazón articular, rigidez matutina y dificultad para moverse. Esto puede impactar seriamente en la calidad de vida.

Un abordaje temprano y multidisciplinario permite mejorar los síntomas, evitar la progresión de la enfermedad y garantizar el bienestar del paciente. En Argentina, se estima que el 1,5% de la población vive con psoriasis.

