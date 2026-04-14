La F-1 recordó su última carrera en Argentina y reavivó la nostalgia antes del show de Colapinto

El propio circuito porteño se sumó al homenaje con un mensaje de tono mucho más emotivo. “Cuando la bandera a cuadros cayó sobre la trompa escarlata de su Ferrari, no solo se selló una victoria magistral, sino también un final”, publicaron. Y más adelante completaron: “Hoy, mirar hacia atrás y recordar esa victoria de 1998 no es solo revivir un triunfo deportivo; es sentir la melancolía de un adiós”. Así, el recuerdo del último GP en Buenos Aires volvió a instalarse justo cuando crece otra vez la ilusión de reencontrarse con la Fórmula 1.