La F-1 recordó su última carrera en Argentina y reavivó la nostalgia antes del show de Colapinto

Resumen para apurados
- La F1 recordó el GP de Argentina de 1998 ganado por Schumacher en Buenos Aires, buscando potenciar la expectativa por la próxima exhibición de Franco Colapinto en el país.
- El repaso histórico evoca el cierre de una era en el Gálvez. El evento se vincula al show que Colapinto dará con Alpine en Palermo el 26 de abril, tras agotar entradas rápidamente.
- Este gesto de la categoría refleja el resurgimiento del interés por el automovilismo en Argentina y marca un posible camino para el retorno de la competencia oficial a la región.
La Fórmula 1 volvió a mirar hacia la Argentina y lo hizo con un recuerdo cargado de nostalgia. A través de sus redes sociales, la categoría repasó lo que fue el último Gran Premio disputado en el país, una carrera que se corrió el 12 de abril de 1998 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez y que quedó en la historia por el triunfo de Michael Schumacher con Ferrari.
La publicación oficial recordó que aquella competencia se desarrolló “bajo un cielo nublado a 72 vueltas” y remarcó algunos de los datos más emblemáticos de ese fin de semana. David Coulthard se había quedado con la pole position para McLaren, pero el que terminó festejando fue Schumacher. Detrás del alemán completaron el podio Eddie Irvine y Mika Hakkinen, en una jornada que todavía ocupa un lugar especial en la memoria del automovilismo argentino.
En ese repaso, la categoría también destacó que el campeonato de constructores de esa temporada quedó en manos de McLaren, “comandado por un joven Adrian Newey”, y no se olvidó de la presencia local. Allí apareció el nombre de Esteban Tuero, que “puso la cuota argentina” antes de abandonar tras 63 vueltas con su Minardi/Ford. Fue una manera de volver sobre una fecha que marcó el cierre de una etapa para la máxima categoría en el país.
El propio circuito porteño se sumó al homenaje con un mensaje de tono mucho más emotivo. “Cuando la bandera a cuadros cayó sobre la trompa escarlata de su Ferrari, no solo se selló una victoria magistral, sino también un final”, publicaron. Y más adelante completaron: “Hoy, mirar hacia atrás y recordar esa victoria de 1998 no es solo revivir un triunfo deportivo; es sentir la melancolía de un adiós”. Así, el recuerdo del último GP en Buenos Aires volvió a instalarse justo cuando crece otra vez la ilusión de reencontrarse con la Fórmula 1.
El recuerdo del pasado y la expectativa por Colapinto
Ese clima de nostalgia coincide con la cuenta regresiva para la exhibición que Franco Colapinto encabezará el 26 de abril en Palermo junto a Alpine. El evento, que agotó entradas en pocos minutos y espera una convocatoria masiva, volverá a acercar a los fanáticos argentinos a la categoría en un momento muy especial. Por eso, el homenaje al Gran Premio de 1998 no apareció como un recuerdo aislado: también funciona como una señal del entusiasmo que volvió a despertar la Fórmula 1 en la Argentina.