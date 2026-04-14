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El futbolista que gritó “bomba” en un avión rompió el silencio y dejó un mensaje de disculpas

Tras recuperar la libertad, Emiliano Endrizzi dijo que nunca quiso generar miedo y agradeció el apoyo que recibió en las últimas horas.

El futbolista que gritó “bomba” en un avión rompió el silencio y dejó un mensaje de disculpas
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, pidió disculpas públicas tras ser liberado por gritar "bomba" en un avión, hecho que causó su detención por intimidación pública.
  • El futbolista fue imputado por el fiscal Sebastián Jure. El juez Eduardo Hansen le impuso restricciones como presentarse ante la policía y la prohibición de salir del país.
  • La causa judicial sigue abierta mientras el club evalúa rescindir su contrato. El incidente pone en riesgo su carrera profesional debido a las graves consecuencias legales.
Resumen generado con IA

Emiliano Endrizzi habló públicamente por primera vez después del episodio que protagonizó a bordo de un avión y que terminó con su detención e imputación. El futbolista de Gimnasia de Jujuy, que ya fue liberado, grabó un video para pedir disculpas por lo ocurrido y mostrar arrepentimiento por una situación que generó pánico entre los pasajeros y obligó a activar un protocolo de seguridad.

“Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido, nunca mi intención fue provocar disturbios ni provocar miedo ni asustar a nadie", expresó en una grabación difundida por GyE de Jujuy Blog. Fue la primera vez que dio su versión desde que quedó en el centro del escándalo.

El caso, sin embargo, sigue abierto y con consecuencias judiciales concretas. El fiscal federal Sebastián Jure lo imputó por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación. Aunque recuperó la libertad, el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, le impuso una serie de condiciones mientras avance la causa.

Entre las restricciones, Endrizzi deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial. A eso se suma otro frente delicado: Gimnasia de Jujuy ya adelantó que evalúa la rescisión de su contrato, lo que abre una fuerte incertidumbre sobre su futuro profesional.

Entre el arrepentimiento y una situación todavía abierta

Antes de cerrar su mensaje, el jugador también agradeció el respaldo que recibió. “Quiero ser respetuoso con la justicia, estoy a disposición. También quiero agradecer al club, que siempre estuvo de del minuto uno con conmigo y mi familia, a la gente que me acompañó a mí y a mi familia en estas horas, y al hincha por su mensaje”, sostuvo. De todos modos, más allá de sus disculpas, el caso recién empieza a definirse y todavía queda por ver cómo impactará todo esto en su carrera.

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