El futbolista que gritó “bomba” en un avión rompió el silencio y dejó un mensaje de disculpas

Entre el arrepentimiento y una situación todavía abierta

Antes de cerrar su mensaje, el jugador también agradeció el respaldo que recibió. “Quiero ser respetuoso con la justicia, estoy a disposición. También quiero agradecer al club, que siempre estuvo de del minuto uno con conmigo y mi familia, a la gente que me acompañó a mí y a mi familia en estas horas, y al hincha por su mensaje”, sostuvo. De todos modos, más allá de sus disculpas, el caso recién empieza a definirse y todavía queda por ver cómo impactará todo esto en su carrera.