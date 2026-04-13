Liberaron al jugador de Gimnasia de Jujuy que causó pánico en un avión, pero seguirá imputado

Resumen para apurados
- El jugador Emiliano Endrizzzi fue liberado pero sigue imputado por intimidación pública tras una falsa amenaza de bomba en un vuelo desde Jujuy el pasado sábado.
- El incidente ocurrió en el aeropuerto de Jujuy cuando el futbolista acusó a otro pasajero de llevar un explosivo, obligando a evacuar el avión y activar protocolos de seguridad.
- Endrizzzi enfrenta penas de hasta seis años de prisión. El caso refuerza la severidad legal ante falsas amenazas y el Estado evalúa presentarse como querellante por los daños.
El futbolista Emiliano Endrizzzi, protagonista del episodio que generó pánico y obligó a evacuar un avión en Jujuy, fue liberado en las últimas horas, aunque quedó imputado por intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación.
Según informaron fuentes judiciales, el jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy había sido detenido luego de realizar una falsa amenaza de bomba mientras el plantel se encontraba a bordo de un vuelo con destino a Buenos Aires. El equipo debía viajar para disputar su partido ante Agropecuario en Carlos Casares, correspondiente a la novena fecha de la Primera Nacional.
El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando los pasajeros aguardaban el despegue desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán. De acuerdo con la acusación, Endrizzzi, ubicado en la butaca 16C, señaló a otro pasajero y dijo en voz alta: “Él lleva una bomba”. La expresión obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad.
El futbolista fue detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el avión fue trasladado a una zona aislada, a unos 500 metros. Todos los pasajeros fueron evacuados mientras se realizaba una requisa integral de la aeronave y los equipajes, con intervención de la División de Explosivos de la Policía provincial y de la Unidad de Control de Armas y Explosivos de la PSA, equipados con trajes de seguridad.
Durante el operativo también se brindó asistencia médica a los pasajeros y se realizaron entrevistas, además de analizar imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto, donde se registró el ingreso del jugador a la sala de embarque y posteriormente al avión. Tras más de tres horas de trabajo, se descartó la presencia de explosivos y se desactivó el protocolo.
La imputación fue formulada por el fiscal federal Sebastián Jure, a cargo del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, ante el juez federal de Garantías Eduardo Hansen. El magistrado dio por formalizada la acusación y dispuso la libertad provisoria del futbolista, bajo una serie de condiciones: deberá presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.
El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva y el traslado del acusado, de 32 años, a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Endrizzzi llegó detenido a la audiencia, no declaró y su defensa, a cargo del abogado Sebastián Alsina, presentó documentación para acreditar su arraigo.
En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre dos y seis años de prisión.
Por su parte, el fiscal general Eduardo Villalba, con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito de Salta, que abarca la Unidad Fiscal Jujuy, evalúa impulsar medidas complementarias orientadas a la reparación del daño causado. Entre ellas, se analiza la posible intervención del Estado Nacional como querellante, publicó el diario La Nación.
El episodio tuvo lugar mientras el plantel jujeño y otros pasajeros se encontraban a bordo del vuelo FO 5181 de la empresa Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery.
Tras lo ocurrido, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se expresó en su cuenta oficial de la red social X: “Las amenazas de bomba no son una broma: son delito. Ayer al mediodía detuvimos en el Aeropuerto Internacional de Jujuy a un jugador de fútbol de la provincia que manifestó, a viva voz, llevar consigo una bomba, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery”.
Y agregó: “Seguidamente, nuestro Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales inspeccionó cada rincón del avión para descartar el peligro, corroborando finalmente que se trataba de una falsa amenaza”.