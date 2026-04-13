Liberaron al jugador de Gimnasia de Jujuy que causó pánico en un avión, pero seguirá imputado

El futbolista fue detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el avión fue trasladado a una zona aislada, a unos 500 metros. Todos los pasajeros fueron evacuados mientras se realizaba una requisa integral de la aeronave y los equipajes, con intervención de la División de Explosivos de la Policía provincial y de la Unidad de Control de Armas y Explosivos de la PSA, equipados con trajes de seguridad.