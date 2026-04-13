Luis Brandoni fue internado de urgencia tras un accidente doméstico

Antecedentes que preocupan

No es la primera vez que la salud de Brandoni genera incertidumbre en el último tiempo. A finales de 2025, el actor ya había tenido que suspender funciones debido a una indisposición física y cuadros de presión alta. En esta oportunidad, la decisión de mantenerlo internado responde a una medida de precaución dada su edad y la necesidad de monitorear que el hematoma sea absorbido por el organismo sin complicaciones.