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Luis Brandoni fue internado de urgencia tras un accidente doméstico

El ambiente artístico se encuentra en alerta tras conocerse la noticia de la internación.

Luis Brandoni Luis Brandoni
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Luis Brandoni, de 85 años, fue internado de urgencia tras sufrir una caída doméstica el sábado. Se encuentra estable y en observación en el Sanatorio Güemes.
  • Sufrió un hematoma por el golpe, descartando versiones de un ACV. Su productor confirmó que está lúcido. La obra '¿Quién es quién?' suspendió funciones por su salud y la de Silveyra.
  • Se espera el alta médica durante la semana si la evolución es favorable. El incidente marca un nuevo parate en la temporada teatral debido a la avanzada edad y salud del elenco.
Resumen generado con IA

El actor, Luis Brandoni, de 85 años, que actualmente protagoniza la comedia “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra, sufrió una caída el pasado sábado en su domicilio, lo que obligó a su hospitalización inmediata para realizar estudios de control. Todos los detalles en esta nota.

Durante la mañana de este lunes, versiones periodísticas indicaron que el actor habría atravesado un “pequeño ACV” detectado tras el golpe. Sin embargo, su amigo y productor teatral, Carlos Rottemberg, salió rápidamente a aclarar la situación para llevar calma a los fanáticos y seguidores del artista.

“No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”, explicó Rottemberg en diálogo con la prensa. El productor detalló que “Beto” se encuentra en observación en el Sanatorio Güemes, donde se le realizan evaluaciones constantes. Según trascendió, el actor está lúcido, habla con normalidad y se encuentra de buen ánimo.

Temporada suspendida en el teatro

La salud del elenco de “¿Quién es quién?” viene atravesando días complicados. Las funciones ya se encontraban suspendidas desde el viernes debido a un problema en las cervicales que afecta a Soledad Silveyra. Con el accidente doméstico de Brandoni, la obra permanecerá fuera de cartelera al menos durante los próximos días, a la espera de la evolución de ambos protagonistas.

Antecedentes que preocupan

No es la primera vez que la salud de Brandoni genera incertidumbre en el último tiempo. A finales de 2025, el actor ya había tenido que suspender funciones debido a una indisposición física y cuadros de presión alta. En esta oportunidad, la decisión de mantenerlo internado responde a una medida de precaución dada su edad y la necesidad de monitorear que el hematoma sea absorbido por el organismo sin complicaciones.

Se espera que, de continuar con esta evolución favorable, el reconocido actor pueda recibir el alta médica en el transcurso de la semana.

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