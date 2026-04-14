Secciones
DeportesFútbol

Por qué se anuló el primer juicio por la muerte de Diego Maradona: claves y momentos más duros

Testimonios, irregularidades y el caso de la jueza que desató el escándalo judicial.

Inicia el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona Inicia el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En mayo de 2025 se anuló en Argentina el primer juicio por la muerte de Diego Maradona debido al escándalo de una jueza que filmaba un documental secreto sobre el proceso judicial.
  • Testigos describieron condiciones de higiene deplorables y falta de insumos médicos básicos durante la agonía del ídolo, mientras sus hijas denunciaron una internación engañosa.
  • Un nuevo tribunal inicia este martes el juzgamiento de siete médicos imputados. El caso sienta un precedente sobre la ética judicial tras la destitución de la jueza involucrada.
Resumen generado con IA

Llanto a raudales de las hijas, una habitación de convalecencia en malas condiciones y el inverosímil episodio de la “jueza actriz”: el primer juicio por la muerte de Diego Maradona, anulado en mayo de 2025, dejó imágenes fuertes, conmovedoras y, en ocasiones, insólitas.

El ícono del fútbol argentino murió a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, a causa de una crisis cardiorrespiratoria, tras varias horas de agonía en su cama en una residencia privada en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.

A continuación, los momentos más destacados de ese proceso, anulado por el escándalo que involucró a una de las juezas, en momentos en que un tribunal se dispone a evaluar nuevamente, desde este martes, la responsabilidad del equipo médico que atendía al “Diez”.

El olor, el horror

Familiares, médicos y testigos describieron durante el juicio el estado deplorable de la residencia donde transcurrió la convalecencia de Maradona.

“La casa estaba muy sucia, muy desordenada, especialmente el cuarto. No había ningún tipo de orden o limpieza, al menos básica, para una persona recién operada”, declaró Colin Campbell, un médico vecino que acudió a asistirlo poco antes de la llegada de la ambulancia. 

“Donde estaba Diego había olor a orina y a materia fecal. Por eso ese día le dije que se bañara y se afeitara”, testificó entre sollozos Verónica Ojeda, expareja y madre de uno de sus hijos, al recordar la última vez que lo vio, dos días antes de su muerte.

Los testigos también señalaron la falta de condiciones para una internación domiciliaria.

“No vi elementos médicos en la habitación. No había sueros, que creo que son básicos en una internación domiciliaria”, dijo Lucas Farías, subcomisario de la policía bonaerense.

Juan Carlos Pinto, otro médico que llegó con la primera ambulancia, aseguró que “no había nada que pudiera ayudar a una reanimación”: ni oxígeno ni desfibrilador.

En síntesis, “un teatro del horror”, resumió el fiscal Patricio Ferrari. 

Lágrimas

Desde el primer día del juicio, Dalma y Gianinna Maradona no pudieron contener la emoción. Ambas ocultaron el rostro entre las manos cuando el fiscal Ferrari exhibió una impactante imagen.

En la foto se veía al ídolo muerto en su cama, con el abdomen visiblemente hinchado. “¡Así murió Maradona!”, exclamó el fiscal, al considerar que era imposible que el equipo médico no advirtiera su estado.

La emoción volvió a dominar la sala en otros momentos. Gianinna declaró durante casi siete horas, con interrupciones por el llanto, y cuestionó la falta de información sobre la salud de su padre.

La internación, sostuvo, “fue una puesta en escena, una obra de teatro que nos montaron para seguir con lo que ellos buscaban: mantenerlo en un lugar oscuro, feo y solo”.

Dalma, por su parte, lamentó haber confiado en los médicos cuando aseguraban que la internación domiciliaria era suficiente. “Nos engañaron de la manera más cruel”, dijo entre lágrimas.

El documental del escándalo

Tras más de dos meses y medio de juicio y más de 20 audiencias, la revelación de que una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, participaba en una miniserie documental sobre el proceso desató un escándalo en Argentina con repercusiones internacionales.

Durante la audiencia en la que se decidió apartarla, la fiscalía proyectó el tráiler del documental, incautado en allanamientos. El material combinaba entrevistas a la magistrada, imágenes de ella en tribunales y archivo sobre la muerte de Maradona.

La serie iba a titularse “Justicia divina” y contaría con seis episodios de 30 minutos.

El proceso fue anulado en mayo por este motivo y Makintach fue destituida en noviembre tras un juicio político.

“Ni mi hermana ni yo lo podíamos creer”, dijo Dalma en una entrevista con la emisora Urbana Play en marzo. 

Temas Diego Armando MaradonaGianinna MaradonaDalma MaradonaDiego Maradona Jr
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De golear a River y Racing a no ganar hace dos meses: así llega Tigre, el próximo rival de Atlético Tucumán

De golear a River y Racing a no ganar hace dos meses: así llega Tigre, el próximo rival de Atlético Tucumán

Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: siete imputados en una causa que conmociona al país

Comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: siete imputados en una causa que conmociona al país

Lo más popular
Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
1

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
2

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
3

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento
4

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas
5

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru
6

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Más Noticias
Cambios en la Municipalidad: un concejal asume como secretario de Movilidad Urbana

Cambios en la Municipalidad: un concejal asume como secretario de Movilidad Urbana

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Rige la alerta naranja y amarillo en más de la mitad del país: las provincias bajo riesgo por tormentas y vientos

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas

Caso Adorni: las testigos reconocieron el préstamo y una deuda que el funcionario mantiene con ellas

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

Comentarios