Desafío de ahorro de 52 semanas: el método para guardar cada vez más dinero

Desventajas del método de ahorro de 52 semanas

El sistema no está exento de complejidades y obstáculos. La principal es la que aparece hacia el final del desafío, cuando los montos a guardar son más difíciles de conseguir. Para muchas personas, destinar sumas más altas en las últimas semanas puede parecer complicado. Pero, una forma de solucionarlo es guardar el dinero indicado, no en una, sino en dos semanas. Hasta reunir esa cantidad, el desafío no está terminado.