“Hui”: cómo funciona ael exigente sistema de ahorro vietnamita para guardar dinero en grupo

El mecanismo Hui se activa cuando un grupo acuerda hacer aportes periódicos a un fondo común. En cada ciclo, esos fondos serán entregados a un participante diferente hasta llegar a todos. Se debe elegir a un organizador para coordinar los turnos. Un participante se queda al inicio con el dinero del primer ciclo. El resto de los participantes pujará ofreciendo más dinero para recibir la suma total en el siguiente turno.