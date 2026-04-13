Murió Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes

Resumen para apurados
- Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años en el Hospital Italiano de Mendoza mientras se realizaba estudios médicos.
- Referente del rock nacional, Staiti asumió el liderazgo tras el deceso de Marciano Cantero. Venía recuperándose de un cuadro infeccioso complejo contraído durante una gira en 2024.
- La pérdida enluta a la música regional en pleno desarrollo de un nuevo disco de éxitos. Su legado como compositor y guitarrista marca un hito en la historia del rock argentino.
El rock nacional está de luto. Este lunes murió Felipe Daniel Staiti, guitarrista y miembro fundador de Enanitos Verdes. Tenía 64 años y se encontraba internado en el Hospital Italiano de Mendoza.
Staiti había sido hospitalizado horas antes, con la intención de realizar estudios y avanzar en un posible traslado de su tratamiento a Buenos Aires. Sin embargo, falleció antes de recibir el alta.
Felipe fue una figura clave del rock local y nacional, fue uno de los creadores de la banda junto a Marciano Cantero -fallecido en 2022- y Daniel Piccolo. Durante décadas, se desempeñó como guitarrista principal, aunque tras la muerte de Cantero había asumido también el rol de cantante.
El músico venía atravesando un proceso de recuperación luego de un complejo episodio de salud ocurrido a fines de 2024. En ese momento, una infección bacteriana contraída durante la gira, sumada a su condición de celíaco, derivó en un cuadro severo de deshidratación que lo mantuvo internado durante un mes en el mismo centro de salud.
Pese a ese antecedente, Staiti había retomado su actividad artística y se encontraba trabajando con fonoaudiólogos para recuperar su potencia vocal de cara a los nuevos proyectos de la banda.
Enanitos Verdes avanzaba en un nuevo proyecto discográfico: un álbum de grandes éxitos con invitados nacionales e internacionales, en el que planeaban reversionar clásicos como "Lamento Boliviano".