Tarucas se enredó en sus propios errores y lo pagó caro en Rosario

La dualidad de Tarucas no tiene fin. Por momentos, logra victorias asombrosas y se transforma en una aplanadora desde sus forwards, como una especie de “Naranja mecánica” en la que cada engranaje sabe exactamente qué hacer: cuándo acelerar, cuándo defender, cuándo presionar. Pero ese mismo equipo todavía no logra sostener esa versión en el tiempo. Y no se trata de una cuestión de campeonato, sino de lapsos dentro de un mismo partido. La irregularidad aparece en los momentos clave y se traduce en errores que terminan costando demasiado caro. Le cuesta manejar los partidos, entender los tiempos y jugar con el resultado a favor. Eso fue lo que ocurrió en el Hipódromo de Rosario. Tarucas jugó un primer tiempo con el ABC del rugby: avanzar, atacar los espacios y sostener la dinámica. Esa simpleza le permitió irse al descanso arriba en el marcador (21-17). Pero en el complemento, una amarilla en su mejor momento cambió el rumbo. El equipo no logró reponerse, perdió el control del partido y Capibaras, obligado por la tabla, aceleró sin freno. El final fue contundente: triunfo 39-28 para la franquicia del Litoral, que se subió al cuarto puesto del Súper Rugby Américas y expuso, una vez más, la cara más frágil de Tarucas.