El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario

Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Ángel Carabajal, identificó ese mismo día quién había sido el autor del hecho y le envió todas las evidencias que habían reunido al fiscal Carlos Sale. Un juez convalidó el pedido de detención y los policías detuvieron al sospechoso. Lo atraparon cuando regresaba a su casa y, supuestamente, portaba el arma de fuego que utilizó para cometer el ilícito. Por pedido del Ministerio Público, ayer le dictaron la prisión preventiva por cuatro meses.