El acusado de un crimen en La Costanera debería haber estado cumpliendo arresto domiciliario

El hombre que debería haber estado cumpliendo con arresto domiciliario por una causa por drogas volverá a la cárcel acusado de haber asesinado a una persona en el barrio La Costanera.
El crimen se registró el sábado a la siesta. Según el expediente, Víctor Gabriel Autalán (29) atacó a Cristian Esteban Cardozo (34) en la esquina de pasaje Jorge Luis Borges y Yamandú Rodríguez, al este de la capital. El acusado le efectuó cuatro disparos que impacataron en diferentes partes del cuerpo de la víctima y luego huyó del lugar. El herido fue trasladado por un móvil policial hasta el Centro de Salud, donde los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida.
En el barrio, pocos quisieron aportar detalles de lo que habría ocurrido. “Fue una tremenda pelea entre dos grupos. Me pueden matar si es que llego a hablar”, dijo una vecina. “Es gente muy pesada, por eso tenemos miedo”, contó otro hombre.
Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Ángel Carabajal, identificó ese mismo día quién había sido el autor del hecho y le envió todas las evidencias que habían reunido al fiscal Carlos Sale. Un juez convalidó el pedido de detención y los policías detuvieron al sospechoso. Lo atraparon cuando regresaba a su casa y, supuestamente, portaba el arma de fuego que utilizó para cometer el ilícito. Por pedido del Ministerio Público, ayer le dictaron la prisión preventiva por cuatro meses.
Antecedentes
Autalán no era un desconocido para la Justicia. En 2024 fue condenado a cuatro años de prisión por comercialización de drogas. Al haber cumplido más de la mitad de la pena, le otorgaron la libertad condicional. Sin embargo, en enero pasado lo volvieron a detener por el mismo ilícito. Por ese motivo, el 20 de ese mes se solicitó que se le revocara el beneficio que se le había otorgado.
Sin embargo, las autoridades judiciales habrían resuelto concederle el arresto domiciliario sin pulsera de seguimiento ni consigna policial permanente. Por esa razón, no se activó ninguna alerta sobre la violación de la medida.
En principio, la víctima y el victimario habrían mantenido una pelea por cuestiones sentimentales. Sin embargo, los pesquisas no descartan que el crimen tenga vínculos con la comercialización de drogas. El fallecido sería pariente de las personas que quedaron involucradas en el secuestro de tres kilos de cocaína concretado hace menos de dos semanas.