Crimen en Costanera Norte: asesinan de cuatro disparos a un hombre y detienen al presunto autor

La investigación quedó en manos de la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Fiscal, a cargo de Carlos Sale, quien dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para realizar las pericias correspondientes en la escena del crimen. En el lugar, los investigadores secuestraron al menos cuatro vainas servidas, un elemento clave para reconstruir la mecánica del ataque.