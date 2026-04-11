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Crimen en Costanera Norte: asesinan de cuatro disparos a un hombre y detienen al presunto autor

El ataque ocurrió a plena luz del día en una zona residencial; la víctima no sobrevivió a las heridas y el sospechoso fue capturado tras un rápido operativo policial.

FOTO MINISTERIO PÚBLICO FISCAL FOTO MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre identificado como Cristian Cardozo fue asesinado a balazos este sábado en Costanera Norte. El sospechoso fue detenido tras el crimen motivado por conflictos previos.
  • El hecho ocurrió al mediodía en la calle Yamandú Rodríguez. Tras el ataque, el autor huyó a la casa de su madre, donde fue aprehendido. Se secuestraron cuatro vainas en la escena.
  • La fiscalía de Carlos Sale lidera la investigación con pericias del ECIF. El avance de la causa determinará la imputación final y el móvil exacto detrás de este violento homicidio.
Resumen generado con IA

Un hombre fue asesinado este sábado al mediodía en la zona de Costanera Norte tras recibir al menos cuatro disparos. El hecho se registró alrededor de las 13 en calle Yamandú Rodríguez al 300, en la intersección con pasaje Jorge Luis Borges, dentro de la jurisdicción de la Comisaría XI.

La víctima fue identificada como Cristian Esteban Cardozo, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Centro de Salud con múltiples heridas de arma de fuego. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

La investigación quedó en manos de la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Fiscal, a cargo de Carlos Sale, quien dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para realizar las pericias correspondientes en la escena del crimen. En el lugar, los investigadores secuestraron al menos cuatro vainas servidas, un elemento clave para reconstruir la mecánica del ataque.

Por disposición del fiscal, también trabajaron en el sitio el auxiliar de fiscal Alejandro Andole, la secretaria adversarial Lucrecia Lugones y el instructor Julián Marteau, quienes supervisaron las tareas de relevamiento y resguardo de pruebas.

Según las primeras averiguaciones, el presunto autor de los disparos se dio a la fuga inmediatamente después del ataque. Sin embargo, horas más tarde se dirigió a la vivienda de su madre, donde fue localizado y aprehendido por personal policial. Luego fue trasladado a la dependencia correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

Fuentes del caso indicaron que entre la víctima y el sospechoso existían conflictos previos, una de las principales líneas que analiza el Ministerio Fiscal para determinar el móvil del crimen y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

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