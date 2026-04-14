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Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

En la última semana se sumaron 62 contagios. Refuerzan los controles en las zonas críticas.

EL VECTOR. El mosquito Aedes aegypti transmite la enfermedad. EL VECTOR. El mosquito Aedes aegypti transmite la enfermedad.
Hace 4 Hs

Los casos de chikungunya volvieron a aumentar de forma significativa la última semana en nuestra provincia. Se sumaron 62 nuevos contagios de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti, lo que significa un 40% más que hace siete días. En total, ya se registran 155 tucumanos infectados con el virus.

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, encabezó la reunión en la que se dio a conocer el escenario epidemiológico provincial y regional. Al respecto, dijo que el panorama es bastante complejo a nivel regional, con un aumento significativo de casos de chikungunya en países limítrofes y provincias del norte argentino.

El titular de la cartera sanitaria destacó que las brigadas de salud ambiental y epidemiología están profundizando la búsqueda activa de casos, control domiciliario y acciones de prevención. Asimismo, subrayó la importancia de la consulta precoz ante síntomas como fiebre alta o dolores musculares, tanto para evitar complicaciones como para cortar la cadena de contagios.

Síntomas parecidos al dengue

Chikungunya es una patología que tiene síntomas parecidos al dengue, aunque con una característica distintiva: el dolor articular es más intenso. De hecho, ese malestar puede ser tan fuerte que impide levantarse. También produce mucho dolor de cabeza y en la mitad de los casos, sarpullido.

La referente de Epidemiología, Romina Cuezzo, detalló que a nivel nacional se registran más de 4.400 casos sospechosos de chikungunya y una baja incidencia de dengue. En Tucumán, los contagios se concentran principalmente en la zona sur de la Capital y en El Manantial, por lo que en esas zonas se están reforzando las acciones de control y concientización. Además, se notificaron casos en Villa Mariano Moreno, San Pablo, Banda del Río Salí, Yerba Buena, Concepción, La Madrid, Lules y Leales.

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Si bien hasta el momento no se reportan cuadros graves en la provincia, desde el sistema de salud insisten en la importancia de acudir al centro de salud más cercano ante cualquier sospecha. Asimismo, remarcan que lo más importante para frenar los contagios es la prevención que se puede hacer en las casas, especialmente eliminando todos los recipientes que acumulen agua, ya que en ellos se reproduce el mosquito transmisor. Se recomienda retirar latas, botellas, baldes, neumáticos trozos de plástico o lona, entre otros. Si no es posible descartarlos, deben guardarse bajo techo y en posición invertida.

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