Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

Si bien hasta el momento no se reportan cuadros graves en la provincia, desde el sistema de salud insisten en la importancia de acudir al centro de salud más cercano ante cualquier sospecha. Asimismo, remarcan que lo más importante para frenar los contagios es la prevención que se puede hacer en las casas, especialmente eliminando todos los recipientes que acumulen agua, ya que en ellos se reproduce el mosquito transmisor. Se recomienda retirar latas, botellas, baldes, neumáticos trozos de plástico o lona, entre otros. Si no es posible descartarlos, deben guardarse bajo techo y en posición invertida.