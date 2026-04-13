El peluquero acusado de un crimen en Recoleta pidió un juicio sin prensa y se comparó con Jesús

En el escrito, los letrados invocaron el artículo 364 del Código Procesal Penal de la Nación y manifestaron su “oposición lisa y llana” a la presencia de la prensa en la sala. “Es suficiente elevar la vista al crucifijo que preside vuestra Sala y recordar el escarnio que ya padeció nuestro señor Jesucristo cuando fue crucificado. De igual manera se ha comportado todo el periodismo”, sostuvieron, al considerar que los medios anticiparon condenas antes y después de la detención de su defendido.