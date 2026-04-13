Qué recorrido hará Ñuñorco en esta primera parte del torneo Apertura Martín Macheta Robles

Resumen para apurados
- Luis Miguel Rodríguez debutó con gol en el triunfo de Ñuñorco ante Santa Rosa en Monteros, por el torneo tucumano, buscando el quinto título tras su regreso a primera división.
- El delantero regresó tras 30 años al club donde se inició. Ñuñorco integra el Grupo E del Apertura junto a equipos como Unión Simoca, tras lograr el ascenso a la máxima categoría.
- La llegada de Rodríguez genera impacto nacional y gran expectativa local. El equipo afrontará 14 fechas clave, incluyendo el clásico regional frente a Concepción FC en el torneo.
El debut de Luis Miguel Rodríguez en Ñuñorco, con una definición exquisita de penal ante Santa Rosa, tuvo repercusión no solo en la provincia, sino también a nivel nacional. El “Pulga” volvió un día a su casa, donde dio sus primeros pasos en la escuelita del profesor Hugo Juárez, tres décadas después, para comenzar a cerrar su exitosa carrera.
El “Tigre de Monteros” quiere quedarse con su quinto scudetto en la categoría superior. La presencia del delantero simoqueño movilizó a muchos simpatizantes, propios y extraños, más allá de que también se trataba del regreso de Ñuñorco tras ascender y permanecer varios años en el ascenso.
El Grupo E del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” lo tiene como protagonista, más allá del 3 a 1 inicial. En esta primera parte de 14 fechas, el equipo irá dos veces a Simoca para medirse con Unión y Alto Verde; además, visitará Río Seco, León Rougés, Villa Quinteros y también irá en dos ocasiones a la “Perla del Sur”, donde disputará el clásico zonal con Concepción FC y enfrentará a Azucarera Argentina.
Hoy, los dirigidos por Floreal García lideran junto a Unión Simoca (que superó a San Ramón 3-0) y La Providencia (que goleó a Alto Verde 4-1), mientras que Concepción FC igualaron 3-3 con Azucarera Argentina.