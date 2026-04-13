Qué recorrido hará Ñuñorco en esta primera parte del torneo Apertura Martín Macheta Robles

El Grupo E del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” lo tiene como protagonista, más allá del 3 a 1 inicial. En esta primera parte de 14 fechas, el equipo irá dos veces a Simoca para medirse con Unión y Alto Verde; además, visitará Río Seco, León Rougés, Villa Quinteros y también irá en dos ocasiones a la “Perla del Sur”, donde disputará el clásico zonal con Concepción FC y enfrentará a Azucarera Argentina.