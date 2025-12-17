Secciones
Desde el viernes rige el boleto a $1.250 en las líneas urbanas de San Miguel de Tucumán

La ordenanza está vigente, pero resta que se actualicen las máquinas validadoras de SUBE.

SERVICIO DE COLECTIVOS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO - LA GACETA SERVICIO DE COLECTIVOS EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO - LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

A casi dos semanas de la sesión que definió el incremento en la tarifa del transporte público en San Miguel de Tucumán, los empresarios del sector recibieron la confirmación sobre cuándo empieza a regir el precio de $1.250 en el boleto urbano.

Según explicaron desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), ya llegó la notificación confirmado que las máquinas validadoras administradas por el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) quedarán actualizadas a partir de las 0 de este viernes.

Hasta entonces, se mantendrá el precio de $950 en el valor del pasaje en el ámbito de la Capital (líneas 1 a la 19).

El 4 de diciembre, por mayoría, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio el visto bueno al ajuste en la tarifa de ómnibus, que había subido por última vez en septiembre de 2024.

El incremento fue ratificado con la promulgación de la ordenanza 5.485 por parte del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), el 9 de diciembre.

Sin embargo, la normativa no tuvo impacto inmediato. Sucede que, desde el principio, los empresarios habían sido advertidos sobre las demoras en la puesta en vigencia de la suba, dado que esto dependía de organismos nacionales, producto de la puesta en vigencia de la SUBE en la Capital.

Con la confirmación de que el boleto urbano a $1.250 comenzará a operar desde el viernes, resta que se definan las tarifas en los servicios metropolitano y rural, ambos de jurisdicción del Gobierno provincial.

Por lo general, los boletos que alcanzan el ámbito interurbano son actualizados aplicando idénticos porcentajes al ajuste de la Capital.

En cambio, se aplican cifras algo menores para destinos más alejados de San Miguel de Tucumán.

De todos modos, los montos oficiales se conocerán una vez que la Dirección de Transporte de la Provincia dicte la resolución correspondiente, algo que sucedería en las próximas horas.

