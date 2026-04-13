Cómo reemplazar el pan en el almuerzo: dos opciones rápidas y más saludables

El pan es uno de los acompañantes indispensables de las comidas en muchos hogares y el hecho de quitarlo de la dieta puede resultar un esfuerzo considerable, debido a años de una práctica ya instalada. Pero existen formas de que este cambio no sea tan brusco, con recetas que incorporan ingredientes con mayor valor nutricional, como las crackers de semillas o el pan de avena.