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Personal doméstico: cuánto deben cobrar una niñera y un cuidador de adultos en abril 2026

Sin aumentos en el cuarto mes del año, las remuneraciones mínimas del rubro siguen fijadas según la última actualización.

Personal doméstico: cuánto deben cobrar una niñera y un cuidador de adultos en abril 2026 Foto: Ada Niñera
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • En abril 2026, el personal de cuidado de personas en Argentina mantendrá sus salarios mínimos sin aumentos, tras no registrarse nuevas paritarias en el sector doméstico por la Upacp.
  • Cuidadores con retiro cobrarán $448.433,64 mensuales y sin retiro $498.106,74. Se mantienen los adicionales del 1% por antigüedad y el 30% por zona desfavorable en el sur del país.
  • La estabilidad de las escalas busca ordenar los pagos mínimos legales. El mercado laboral aguarda próximas actualizaciones para mitigar el impacto inflacionario en los hogares.
Resumen generado con IA

El personal doméstico se convirtió en uno de los más indispensables para el funcionamiento de las familias. Personal de limpieza, de cuidado del hogar, acompañantes de adultos mayores, niñeras, caseros, cocineros y supervisores son trabajadores que en Argentina deben estar registrados. A todos ellos les corresponde, legalmente, una paga mínima de la cual no puede bajar su salario.

Salario de empleadas domésticas: cuánto cobrará el personal de casas particulares en abril

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La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) estableció las escalas salariales para trabajadores y trabajadoras domésticos. En este sentido, hay una división según tareas que conforma cinco categorías diferentes, a las cuales les corresponden también salarios diferentes.

La última actualización salarial corresponde a la presentada para el mes de marzo y, desde entonces, no hubo nuevas paritarias. Por ello, el salario de abril seguirá en el orden del último salario mínimo definido para los trabajadores del rubro.

Sueldo de abril de cuidadores de personas

La Upacp define cinco categorías y quienes cuidan a otras personas pertenecen a la cuarta categoría, que se enmarca bajo el nombre de “Asistencia y Cuidado de Personas”. Según el organismo, comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores.

El personal puede trabajar con o sin retiro de su lugar de prestación de servicios y, en ambos casos, percibirá sueldos diferentes. Quienes trabajan con retiro deben cobrar $3.546,66 la hora y $448.433,64 el mes. En cambio, quienes trabajan sin retiro deben cobrar un poco más, siendo sus valores mínimos $3.952,85 por hora y $498.106,74 por mes. Corresponde pago mensual a quienes trabajen más de 24 horas a la semana.

La Upacp destaca algunas consideraciones que tanto empleados como empleadores deben tener en cuenta. En primer lugar, si prestan tareas que correspondan a otras categorías, deben recibir la paga de la mejor categoría en la que se desempeñan. En segundo lugar, les corresponde un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año de antigüedad en la relación laboral sobre los salarios mensuales.

Por último, se debe pagar un 30% adicional a empleados de zonas desfavorables. Estas son las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

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