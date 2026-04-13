Personal doméstico: cuánto deben cobrar una niñera y un cuidador de adultos en abril 2026

El personal puede trabajar con o sin retiro de su lugar de prestación de servicios y, en ambos casos, percibirá sueldos diferentes. Quienes trabajan con retiro deben cobrar $3.546,66 la hora y $448.433,64 el mes. En cambio, quienes trabajan sin retiro deben cobrar un poco más, siendo sus valores mínimos $3.952,85 por hora y $498.106,74 por mes. Corresponde pago mensual a quienes trabajen más de 24 horas a la semana.