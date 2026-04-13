Secciones
EconomíaNoticias económicas

La Caja Popular podrá otorgar créditos y desarrollar una billetera virtual propia

La institución anunció que el Banco Central autorizó a la entidad provincial a efectuar estas operatorias.

La Caja Popular podrá otorgar créditos y desarrollar una billetera virtual propia
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • El BCRA autorizó a la Caja Popular de Tucumán a otorgar créditos formales y desarrollar una billetera virtual propia tras ser inscripta como proveedor no financiero y de pagos.
  • La medida se formalizó mediante registros específicos ante el Banco Central. La entidad creó la firma RED DE PAGOS CPA S.A.U. para gestionar cuentas y transferencias digitales.
  • Esta expansión financiera busca fomentar la inclusión de sectores no bancarizados y financiar el consumo local, posicionando a la institución en el ecosistema digital moderno.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitirá a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán otorgar créditos de manera formal y, además, avanzar en el desarrollo de una billetera virtual propia. Así lo anunciaron oficialmente el interventor Guillermo Norry y el subinterventor Antonio Bustamante.

En concreto, la institución fue inscripta bajo el número 34.744 como Proveedor No Financiero de Crédito, lo que la habilita a ofrecer préstamos al público de forma habitual dentro de un marco regulado. En paralelo, se constituyó la sociedad RED DE PAGOS CPA S.A.U., cuyo único accionista es la propia Caja, y que fue registrada como Proveedor de Servicios de Pago bajo el número CP-55591, permitiéndole operar cuentas de pago y canalizar transferencias. 

Este avance no implica la constitución de la Caja como un banco, sino su incorporación a esquemas regulados específicos que le permiten ampliar su operatoria sin convertirse en una entidad financiera tradicional.

El doble avance representa un hito para la Caja Popular de Ahorros de Tucumán que busca reposicionarse frente a las nuevas dinámicas del sistema financiero en el marco de su aniversario 111. A partir de ahora, la Caja no solo podrá ampliar su oferta crediticia, sino también integrarse al ecosistema digital de pagos, cada vez más presente en la vida cotidiana de las personas.

En términos prácticos, la habilitación para otorgar créditos abre la posibilidad de generar nuevas líneas de financiamiento destinadas al consumo, al comercio y a pequeños emprendimientos, en un contexto donde el acceso al crédito formal resulta limitado para amplios sectores.

Al mismo tiempo, la creación y habilitación de RED DE PAGOS CPA S.A.U. permite proyectar el desarrollo de una billetera digital propia, a través de la cual usuarios y comercios podrán realizar pagos, cobros y transferencias de manera ágil. Este tipo de herramientas ya forma parte de las tendencias globales en materia financiera y representa una vía directa de inclusión para sectores no bancarizados.

La articulación entre crédito y medios de pago configura una oportunidad estratégica para la institución, ya que le permite no solo financiar, sino también participar activamente en la circulación diaria del dinero dentro de la economía provincial, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y ampliando su alcance operativo.

Temas Banco Central de la República ArgentinaClub Caja Popular de Ahorros de TucumánGuillermo Norry
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?
1

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán
2

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”
3

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Prioridad a la niñez: la Justicia de Tucumán frena un desalojo para proteger el centro de vida de una niña de cinco años
4

Prioridad a la niñez: la Justicia de Tucumán frena un desalojo para proteger el centro de vida de una niña de cinco años

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla
5

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir
6

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

Más Noticias
La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

La historia de Maximiliano Villar, el tucumano que sufre una de las enfermedades más raras del mundo y pide ayuda para sobrevivir

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Javier Milei salió al cruce de las críticas y afirmó: “Es falso que estemos mal”

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Vuelven las tormentas: a qué hora empezará a llover en Tucumán

Del salario, ¿cuánto se destina para ir al súper?

Del salario, ¿cuánto se destina para ir al súper?

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

Advierten tormentas y vientos de hasta 90 km/h a lo largo del país: las provincias bajo alerta amarilla

El reclamo de las industrias del norte resonará en Tucumán

El reclamo de las industrias del norte resonará en Tucumán

El plan de Milei afronta una “prueba de estrés”

El plan de Milei afronta una “prueba de estrés”

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

Caso Adorni: ¿el principio del fin de la invulnerabilidad de la administración de Milei?

Comentarios