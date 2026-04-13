La Caja Popular podrá otorgar créditos y desarrollar una billetera virtual propia

En concreto, la institución fue inscripta bajo el número 34.744 como Proveedor No Financiero de Crédito, lo que la habilita a ofrecer préstamos al público de forma habitual dentro de un marco regulado. En paralelo, se constituyó la sociedad RED DE PAGOS CPA S.A.U., cuyo único accionista es la propia Caja, y que fue registrada como Proveedor de Servicios de Pago bajo el número CP-55591, permitiéndole operar cuentas de pago y canalizar transferencias.