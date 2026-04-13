La Caja Popular podrá otorgar créditos y desarrollar una billetera virtual propia

Resumen para apurados
- El BCRA autorizó a la Caja Popular de Tucumán a otorgar créditos formales y desarrollar una billetera virtual propia tras ser inscripta como proveedor no financiero y de pagos.
- La medida se formalizó mediante registros específicos ante el Banco Central. La entidad creó la firma RED DE PAGOS CPA S.A.U. para gestionar cuentas y transferencias digitales.
- Esta expansión financiera busca fomentar la inclusión de sectores no bancarizados y financiar el consumo local, posicionando a la institución en el ecosistema digital moderno.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitirá a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán otorgar créditos de manera formal y, además, avanzar en el desarrollo de una billetera virtual propia. Así lo anunciaron oficialmente el interventor Guillermo Norry y el subinterventor Antonio Bustamante.
En concreto, la institución fue inscripta bajo el número 34.744 como Proveedor No Financiero de Crédito, lo que la habilita a ofrecer préstamos al público de forma habitual dentro de un marco regulado. En paralelo, se constituyó la sociedad RED DE PAGOS CPA S.A.U., cuyo único accionista es la propia Caja, y que fue registrada como Proveedor de Servicios de Pago bajo el número CP-55591, permitiéndole operar cuentas de pago y canalizar transferencias.
Este avance no implica la constitución de la Caja como un banco, sino su incorporación a esquemas regulados específicos que le permiten ampliar su operatoria sin convertirse en una entidad financiera tradicional.
El doble avance representa un hito para la Caja Popular de Ahorros de Tucumán que busca reposicionarse frente a las nuevas dinámicas del sistema financiero en el marco de su aniversario 111. A partir de ahora, la Caja no solo podrá ampliar su oferta crediticia, sino también integrarse al ecosistema digital de pagos, cada vez más presente en la vida cotidiana de las personas.
En términos prácticos, la habilitación para otorgar créditos abre la posibilidad de generar nuevas líneas de financiamiento destinadas al consumo, al comercio y a pequeños emprendimientos, en un contexto donde el acceso al crédito formal resulta limitado para amplios sectores.
Al mismo tiempo, la creación y habilitación de RED DE PAGOS CPA S.A.U. permite proyectar el desarrollo de una billetera digital propia, a través de la cual usuarios y comercios podrán realizar pagos, cobros y transferencias de manera ágil. Este tipo de herramientas ya forma parte de las tendencias globales en materia financiera y representa una vía directa de inclusión para sectores no bancarizados.
La articulación entre crédito y medios de pago configura una oportunidad estratégica para la institución, ya que le permite no solo financiar, sino también participar activamente en la circulación diaria del dinero dentro de la economía provincial, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y ampliando su alcance operativo.