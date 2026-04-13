La extraña teoría científica que afirma que la Luna es hueca y fue construida por extraterrestres

La Luna: una nave espacial de doble capa

La teoría de Scherbakov y Vasin defiende que la Luna fue construida a propósito, con un núcleo exterior y una capa exterior que lo recubre. Se utilizaron las medidas de los cráteres para definir que la coraza del satélite debería tener un espesor de 3,5 kilómetros. Teorías previas señalaban que, con la colisión de meteoritos, deberían producirse cráteres de entre 40 y 60 kilómetros en la superficie lunar. Sin embargo, la profundidad de todas estas formaciones es mucho menor.