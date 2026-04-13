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La extraña teoría científica que afirma que la Luna es hueca y fue construida por extraterrestres

Hace años, dos científicos soviéticos desafiaron la astronomía tradicional con una hipótesis impactante: nuestro satélite natural no sería un accidente cósmico, sino una estructura artificial blindada.

La extraña teoría científica que afirma que la Luna es hueca y fue construida por extraterrestres Imagen generada con inteligencia artificial
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Científicos soviéticos propusieron que la Luna es una nave alienígena hueca para explicar su composición y resistencia a impactos, basándose en datos de misiones espaciales.
  • Scherbakov y Vasin argumentaron que los cráteres poco profundos y metales como el titanio indican un blindaje artificial, desafiando la idea de un origen por choque cósmico.
  • Esta hipótesis desafía la astronomía tradicional y, aunque carece de consenso científico actual, sigue siendo un referente en el estudio de anomalías y misterios del satélite.
Resumen generado con IA

Hoy se sabe que la Luna es un astro que funciona como satélite natural de la Tierra; que está compuesta principalmente por roca y metal, incluyendo oxígeno, silicio, magnesio, hierro, calcio y aluminio en su conformación y que posiblemente haya surgido del choque de la Tierra con un cuerpo del tamaño de Marte. Pero no siempre se creyó eso. Existe una teoría que intentó demostrar que la Luna fue construida por extraterrestres.

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La teoría fue formulada por dos científicos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Alexander Scherbakov y Mikhail Vasin. Ambos estudiosos basaron su hipótesis en una serie de indicios que presentó la Luna durante las misiones Apolo. Así presentaron los fundamentos y justificaciones para defender que el cuerpo celeste había sido creado por una raza alienígena.

La Luna: una nave espacial de doble capa

La teoría de Scherbakov y Vasin defiende que la Luna fue construida a propósito, con un núcleo exterior y una capa exterior que lo recubre. Se utilizaron las medidas de los cráteres para definir que la coraza del satélite debería tener un espesor de 3,5 kilómetros. Teorías previas señalaban que, con la colisión de meteoritos, deberían producirse cráteres de entre 40 y 60 kilómetros en la superficie lunar. Sin embargo, la profundidad de todas estas formaciones es mucho menor.

“Cuando el meteorito choca con la cubierta exterior de la Luna, esta desempeña el papel de amortiguador y el cuerpo extraño se encuentra contra una barrera esférica impenetrable. La explosión solo abolla ligeramente la capa del blindaje que se encuentra por debajo del polvo de la superficie lunar, pero arroja los trozos de este revestimiento de defensa”, argumentaron los científicos.

La formación inexplicable de la Luna

Para Scherbakov y Vasin, la Luna no puede haberse originado de otro modo que no fuera por un plan detallado por algún tipo de inteligencia. Es que los materiales que contiene –cromo, titanio y circonio, según científicos norteamericanos– la vuelven perfectamente blindada. Los investigadores soviéticos la describieron con propiedades “refractarias, mecánicas y anticorrosivas”.

Esta unión de materiales la vuelve capaz de resistir ataques del entorno. “Si hubiera que idear un material para proteger un gigantesco satélite artificial de los efectos desfavorables de la temperatura, de las radiaciones cósmicas y del bombardeo de los meteoritos, los expertos probablemente habrían recomendado estos metales”, argumentaron para defender que la Luna tuvo que haber sido creada por una civilización extraterrestre inteligente.

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