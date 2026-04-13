Huelga de pilotos en Lufthansa provoca cancelaciones y tensiona el conflicto salarial

Niggemann, quien también se desempeña como director laboral, advirtió que la aerolínea principal ha perdido competitividad en varias rutas, lo que limita la posibilidad de asumir mayores costos. “Esto se trata de la viabilidad futura de ‘Lufthansa Classic’”, sostuvo.

A pesar de la medida de fuerza, cerca de la mitad de los vuelos de larga distancia previstos por Lufthansa se mantienen programados, junto con aproximadamente un tercio de los servicios de media y corta distancia. Asimismo, se estima que tres de cada cuatro vuelos operados por otras aerolíneas del grupo, como Swiss y Brussels Airlines, funcionarán con normalidad, consignó la cadena DW con base en información de agencias internacionales.