El laberinto natural que pocos conocen y fue declarado una de las siete maravillas de la Argentina

Bañado La Estrella es ese rincón de la Argentina que se niega a ser descubierto, situado en uno de los extremos más septentrionales del país y resguardado entre rutas imposibles y un paisaje efímero. Este humedal jamás vuelve a ser igual. Quienes tienen un recuerdo de él poseen solo una ficción al regreso. Nada de lo que allí hay se mantiene constante y todo lo que ocurre una vez no vuelve a pasar.