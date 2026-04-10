Estaciones de tren “malditas” en Argentina: dónde están y por qué son famosas

El enigma de los obreros italianos

Estos testimonios fueron recogidos por la página del gobierno de la Ciudad, que también concuerda que en el período de 1910 y 1913, los jornaleros italianos fallecieron por la caída de una viga, en una parada intermedia entre las actuales Pasco y Alberti. El caso quedó sin resolver y esa infraestructura nunca se construyó. Muchos pasajeros del ramal relatan que, de noche, los destellos de las formaciones se apagan precisamente en ese tramo y que, al costado de los vagones, es posible ver los cuerpos sin vida de los empleados, como si sus almas hubieran quedado atrapadas en ese lugar.