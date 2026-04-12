El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará y el sol calentará el domingo

Para el martes no se descartan lloviznas matinales, una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C, en otra jornada mayormente nublada. El miércoles y el jueves el cielo se mantendría con una nubosidad alta mientras que no se esperan precipitaciones. La máxima sería de 26 °C. El viernes la temperatura subiría apenas hasta los 27 °C.