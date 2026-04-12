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El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará y el sol calentará el domingo

La temperatura mínima fue de 15 °C. Se espera el aumento de la nubosidad durante la noche. El pronóstico extendido.

PARA DISFRUTAR. El pronóstico anticipa una jornada ideal para pasar el domingo al aire libre. PARA DISFRUTAR. El pronóstico anticipa una jornada ideal para pasar el domingo al aire libre. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
  • La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
  • Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
Resumen generado con IA

Un nuevo frente cálido comenzará a asomarse por la región a partir de hoy y el pronóstico del tiempo anuncia una jornada mayormente soleada y el incremento de la temperatura para este domingo. Se espera una máxima de 27 °C, con una térmica que rozaría los 29 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mañana del domingo comenzó fresca, con una mínima de 15 °C y una sensación térmica de 13 °C. El cielo amaneció despejado mientras que la humedad fue registrada sobre el 90%. Los vientos fueron suaves desde el noreste.

A lo largo de la mañana la temperatura subirá para llegar al mediodía con una media de 24 °C. La nubosidad sera casi nula y la humedad descenderá hasta el 60%. 

La temperatura máxima de 27 °C, según el SMN, se alcanzará en horas de la siesta, cuando el sol brille sobre un cielo despejado y la humedad haya descendido al 50%. Los vientos soplarán suaves desde el sudeste. 

Ya entrada la noche se espera un descenso marcado de la temperatura, que promediará los 20 °C, mientras que la nubosidad ascenderá al 65 % y la humedad será del 85%.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN sostiene que las condiciones del tiempo del lunes serán inestables, con mucha nubosidad, un nuevo incremento de la temperatura y con el posible regreso de precipitaciones durante la noche. La máxima rondaría los 28 °C. 

Para el martes no se descartan lloviznas matinales, una mínima de 18 °C y una máxima de 24 °C, en otra jornada mayormente nublada. El miércoles y el jueves el cielo se mantendría con una nubosidad alta mientras que no se esperan precipitaciones. La máxima sería de 26 °C. El viernes la temperatura subiría apenas hasta los 27 °C. 

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