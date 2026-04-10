Pronóstico del tiempo en el NOA: cómo estará el clima en cada provincia este viernes 10 de abril

Santiago del Estero será la excepción a la mayoría de las reglas de este viernes porque es la única provincia del NOA que no espera precipitaciones. Además, la noche santiagueña vivirá una situación peculiar con la llegada de fuertes ráfagas de viento. Se recomienda a la población de la zona tomar recaudos para evitar daños. El SMN, sin embargo, no anunció alerta meteorológica por este fenómeno.