Pronóstico del tiempo en el NOA: cómo estará el clima en cada provincia este viernes 10 de abril

Foto: Somos Jujuy
Resumen para apurados
- El SMN prevé lluvias y descenso térmico este viernes 10 de abril en el NOA. Afectará a Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja debido a un frente de inestabilidad regional.
- Santiago del Estero será la excepción sin lluvias, aunque registrará fuertes ráfagas nocturnas. El resto del norte argentino tendrá una jornada marcada por lloviznas persistentes.
- El clima inestable condicionará el arranque del fin de semana largo en la región. Se recomienda precaución por vientos en Santiago y atención a la evolución de alertas locales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció su pronóstico del clima para los próximos siete días; pero las poblaciones del NOA quieren saber cómo se presentará el primer día del fin de semana. Aunque en gran parte de la región habrá precipitaciones, la situación no alcanzará a todas las provincias.
Santiago del Estero será la excepción a la mayoría de las reglas de este viernes porque es la única provincia del NOA que no espera precipitaciones. Además, la noche santiagueña vivirá una situación peculiar con la llegada de fuertes ráfagas de viento. Se recomienda a la población de la zona tomar recaudos para evitar daños. El SMN, sin embargo, no anunció alerta meteorológica por este fenómeno.
- Pronóstico de Catamarca
- Pronóstico de Jujuy
- Pronóstico de La Rioja
- Pronóstico de Salta
- Pronóstico de Santiago del Estero
- Pronóstico de Tucumán
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