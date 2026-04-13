La favorita de “Gran Hermano Italia” será el reemplazo de Andrea del Boca

El panelistafue uno de los primeros en manifestar su desconfianza ante la serie de accidentes que tuvo la actriz dentro de la casa. En la caída en la que se golpeó la cara, Ochoa incluso se atrevió a decir que debían revisarse las cámaras para ver si había sido una actuación. “Hay que hacer ojo de halcón porque no le creo, en el lugar en el que se cae no hay escalón”, sostuvo el panelista.