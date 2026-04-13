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La favorita de “Gran Hermano Italia” será el reemplazo de Andrea del Boca

Además de haber sido una de las últimas eliminadas del reality, la nueva participante también es una de las reinas de la telenovela latinoamericana.

La favorita de “Gran Hermano Italia” será el reemplazo de Andrea del Boca Foto: Gran Hermano Italia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Santiago del Moro anunció que Grecia Colmenares reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano Argentina tras la salida de la actriz por motivos médicos este domingo.
  • Del Boca abandonó el reality tras sufrir caídas y problemas de salud. Colmenares, figura de telenovelas, llega tras su reciente paso por la versión italiana del programa.
  • La incorporación de una estrella internacional busca revitalizar la competencia tras la polémica salida de Del Boca, marcando una nueva etapa estratégica para el rating del show.
Resumen generado con IA

Hace una semana, luego del accidente que sufrió Andrea del Boca en “Gran Hermano”, la actriz debió abandonar la casa del juego. Este domingo, en la transmisión en vivo, Santiago del Moro anunció, casi de modo incógnito, quién sería su reemplazo en la competencia. Con un video, y sin dar su nombre, mostró la presentación de la actriz que ocupará el lugar de Del Boca.

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“Es inminente la entrada. Ingresa a ‘Gran Hermano Argentina’ ella, ¡mirá!”, fue el anuncio con que Del Moro presentó a la nueva participante. “La vida depende de los ojos con los que tú la miras. Si la miras bonito, te vas a encontrar con cosas bonitas. Para golpes siempre, la vida tiene muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”, expresó la mujer.

Después del clip de presentación en el que se vio a una mujer rubia, en recortes de diferentes telenovelas de hace algunas décadas, se anunció el nombre de Grecia Colmenares. La actriz venezolana ya había pasado por los realities argentinos cuando, en 2012, estuvo en el “Bailando por un sueño”. Entre 2023 y 2024 también participó de “Grande Fratello”, la versión italiana del programa al que ingresará ahora en Argentina.

El accidentado paso de Andrea del Boca por “Gran Hermano”

Andrea del Boca debió abandonar la casa del reality por indicación médica. La actriz se dio un fuerte golpe en la cara tras una caída en la que no logró mantener la estabilidad. En cuanto sus compañeros se acercaron a ayudarla, los micrófonos del juego permitieron escuchar el llanto de la artista y la transmisión de inmediato se cortó en todos los canales.

No fue el único ni el primer accidente que enfrentó del Boca en esta edición del programa. En una oportunidad anterior, la actriz debió salir de la casa para ser trasladada a una clínica médica por un cuadro de presión alta. Días después del primer hecho, debió ser atendida nuevamente por especialistas porque, mientras estaba en una silla, se cayó al suelo.

El panelista “Pepe” Ochoa fue uno de los primeros en manifestar su desconfianza ante la serie de accidentes que tuvo la actriz dentro de la casa. En la caída en la que se golpeó la cara, Ochoa incluso se atrevió a decir que debían revisarse las cámaras para ver si había sido una actuación. “Hay que hacer ojo de halcón porque no le creo, en el lugar en el que se cae no hay escalón”, sostuvo el panelista.

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