Anna, la hija de Andrea del Boca, se defendió tras las críticas por su visita a la casa de Gran Hermano

“A parte, ustedes entendieron todo y eso me encanta. Yo soy muy obsesiva de lo que comunico porque todo tiene un porqué y que hayan entendido que mis mensajes fueron tanto para el adentro como para el afuera es un golazo para mí, así que estoy muy contenta”, agregó, al destacar que sus palabras dentro de la casa tuvieron una intención previa.