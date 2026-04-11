Anna, la hija de Andrea del Boca, se defendió tras las críticas por su visita a la casa de Gran Hermano
La joven ingresó al reality para retirar sus pertenencias, participó del primer “Congelado” y más tarde explicó en redes cómo vivió la experiencia, respondió a las críticas y reveló detalles de la propuesta.
Resumen para apurados
- Anna del Boca entró a Gran Hermano para retirar pertenencias de su madre, Andrea, tras su accidente. Luego, en redes, se defendió de las críticas por su rol en el 'congelado'.
- La hija de la actriz participó del primer 'congelado' de la temporada y lanzó advertencias a los jugadores. Explicó que su ingreso fue una propuesta de producción tras la baja de Andrea.
- El hecho marca un hito en el formato por ser el primer ingreso no familiar. Su participación busca fortalecer su perfil mediático y profesional en el streaming oficial de Telefe.
Tras su fuerte caída en Gran Hermano (Telefe), Andrea del Boca quedó oficialmente fuera de competencia. En ese contexto, su hija Anna ingresó a la casa para retirar sus pertenencias y aprovechó su breve paso para dejar una advertencia que no pasó inadvertida ni para los jugadores ni para los seguidores del ciclo.
La joven de 25 años se refirió luego a su participación en el primer “Congelado” de la temporada y contó cómo vivió el encuentro con los participantes.
Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram. Desde la intimidad de su casa, Anna compartió su entusiasmo tras la experiencia. “Qué noche la de anoche”, expresó en una historia, donde se mostró sonriente y satisfecha por cómo aprovechó su ingreso al reality para dirigirse a los jugadores.
En ese mismo registro, explicó por qué se encontraba en su casa en el cierre de la semana laboral: “Buenas, ¿Cómo les va? Feliz viernes, estoy en la cama con pijama porque hace frío y es mi día libre y hoy no hay stream”, dijo en alusión al ciclo La Jugada, el streaming de Telefe en el que participa analizando Gran Hermano, Generación Dorada.
Con humor, también se refirió a un detalle que le quedó pendiente durante su ingreso: “No puedo creer que no mencioné el streaming en la casa. ¿Quién me manda a no ser perfecta, no cierto?”, deslizó.
Más adelante, agradeció las muestras de apoyo que recibió tras su participación: “Así que grabo un video caserito agradeciendo desde el corazón, me están llegando una cantidad de mensajes hermosos, con un apoyo y un cariño tremendo”.
“A parte, ustedes entendieron todo y eso me encanta. Yo soy muy obsesiva de lo que comunico porque todo tiene un porqué y que hayan entendido que mis mensajes fueron tanto para el adentro como para el afuera es un golazo para mí, así que estoy muy contenta”, agregó, al destacar que sus palabras dentro de la casa tuvieron una intención previa.
Críticas
En otra historia, Anna contó cómo surgió la propuesta para ingresar al reality tras el accidente de su madre: “Me había llegado el llamado de producción con esta propuesta y fue un sí rotundo. ¿Cómo no? Porque quieran o no, en este formato, es hacer un poco de historia”.
Por último, también se refirió a las críticas que generó su participación: “Fue el primer 'congelado' que no tiene nada que ver con ir a ver a un familiar. Para mí fue un regalazo, estoy súper agradecida y de hecho, esto es hacer tele”.
“Me llama la atención que la gente que hace tele ponga en duda que tengo una cucaracha en la oreja. Chicos, alguien tiene que decirme cuándo irme, de hecho en el clip se ve que estaba haciendo mi saludo triunfal y tuve que volver a entrar”, concluyó.